بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغاني 2 - 3

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات اليوم الخميس أمام نظيره الغاني بنتيجة 2 - 3 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة الأمم الافريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت الجاري الى 5 سبتمبر القادم.وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و18-25 و25-27 و25-18 و 12-15 .وكان المنتخب التونسي قد استهل الثلاثاء مشاركته في البطولة بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-1، قبل ان ينهزم أمس الأربعاء أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 0-3.تجدر الإشارة إلى أن جميع المنتخبات ستواصل مشوارها في البطولة بخوض الدور ثمن النهائي الذي سيتم ضبط برنامجه وفق الترتيب الذي أفرزه الدور الأول.يذكر إلى أن هذه البطولة الإفريقية تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.تونس - نيجيريا 3-1الكاميرون - غانا 3-0تونس - الكاميرون 0-3نيجيريا - غانا 3-2تونس - غانا 2 - 3نيجريا - الكاميرون 0 - 31- الكاميرون 9 32 - تونس 4 33- غانا 3 34- نيجيريا 2 3