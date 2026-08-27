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بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغاني 2 - 3

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 18:25 قراءة: 0 د, 58 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات اليوم الخميس أمام نظيره الغاني بنتيجة 2 - 3 لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة الأمم الافريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت الجاري الى 5 سبتمبر القادم.
وجاءت تفاصيل أشواط المباراة بواقع 25-20 و18-25 و25-27 و25-18 و 12-15 .

وكان المنتخب التونسي قد استهل  الثلاثاء مشاركته في البطولة بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-1، قبل ان ينهزم أمس الأربعاء أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة 0-3.
تجدر الإشارة إلى أن جميع المنتخبات ستواصل مشوارها في البطولة بخوض الدور ثمن النهائي الذي سيتم ضبط برنامجه وفق الترتيب الذي أفرزه الدور الأول.

يذكر إلى أن هذه البطولة الإفريقية تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.
وفي ما يلي كامل نتائج وترتيب المجموعة الثالثة:



الجولة الأولى
الثلاثاء 25 أوت 2026
تونس - نيجيريا   3-1
الكاميرون - غانا 3-0

الجولة الثانية
الأربعاء 26 أوت 2026
تونس - الكاميرون 0-3
نيجيريا - غانا      3-2


الجولة الثالثة
الخميس 27 أوت 2026
تونس - غانا          2 - 3
نيجريا - الكاميرون  0 - 3


   الترتيب            ن        ل
1- الكاميرون         9       3
2 - تونس             4       3
3-  غانا               3      3
4- نيجيريا            2       3
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