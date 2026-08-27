بنزرت: تدعيم مركز الصحة الاساسية حي حشاد ببنزرت الجنوبية بجهازي تحليل متطوّرين

تدعّمت المنصة اللوجستية الصحية لمركز الصحة الأساسية بحي حشاد من معتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الخميس، بجهازي تحاليل مخبرية متطوّرين، يتمثلان في جهاز تحليل آلي وجهاز لقياس الهيموغلوبين السكري، والذين سيتيحا بفضل خصائصهما الفنية والتقنية المتطورة تنفيذ أكبر عدد من التحاليل مع سرعة صدور النتائج، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".وقالت مديرة مجمع الصحة الأساسية ببنزرت، هاجر الحروشي، إنّ هذه التجهيزات الحديثة ستمكّن من دعم قدرات المؤسسة الاستشفائية المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتقريبها من المواطنين، والتخفيف أعباء التنقل للمؤسسات الاستشفائية الجهوية عنهم، علاوة على توفير أفضل ظروف العمل للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالمركز.وأشارت إلى أن هذه الاقتناءات الجديدة تندرج في اطار المجهودات المبذولة من قبل مجمع الصحة الأساسية ببنزرت، تحت اشراف وزارة الصحة، والإدارة الجهوية ببنزرت، وبدعم من السلط الجهوية والمحلية، من أجل مزيد تعزيز وظيفية الدائرة الصحية ببنزرت الجنوبية.وأبرزت الحروشي أنّ المجمع بصدد الاعداد لتدعيم وسائل العمل بمركزي الصحة الأساسية بكل من معتمديتي منزل جميل وجرزونة، إلى جانب إضافات كمية ونوعية أخرى تدعم المرافق الطبية والصحية بالجهة، داعية إلى المحافظة على هذه التجهيزات وإلى حسن توظيفها وحوكمة استغلالها لضمان ديمومتها.