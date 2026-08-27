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سليانة: تشكيات من الانقطاعات المتواترة والطويلة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة سليانة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 18:20 قراءة: 2 د, 20 ث
      
يعاني المواطنون والمهنيون في عدد من أحياء مدينة سليانة من الانقطاعات المتكرّرة والطويلة للماءالصالح للشرب، والتي بلغت ذروتها خلال الـساعات الأخيرة بتسجيل انقطاع متواصل للشبكة دام أكثر 24 ساعة، وذلك تزامنا مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.



وذكرت إحدى متساكنات حي الصلاح، علياء بولعراس، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن تواتر انقطاع الماء الصالح للشرب وعدم التزود به لأكثر من 24 ساعة في هذا الطقس الحار بات يمثّل مشكلة كبرى تستدعي تدخل كافة الهياكل ذات العلاقة بصفة فورية لإيجاد حلول عاجلة لوضعية التزوّد بالمياه في المنطقة التي باتت، وفق وصفها، "صحراء قاحلة".

بدورها، طالبت منية الهمامي، إحدى متساكنات حي الياسمين، السلط الجهوية والمحلية بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلّ لمعضلة انقطاع الماء الصالح للشرب لفترات طويلة ولأكثر من 24 ساعة في درجة حرارة تفوق 50 درجة، بما يؤثر سلبا على صحة المواطنين وخاصة منهم كبار السن والأطفال والحوامل، منتقدة عدم الإيفاء بالوعود المتعلّقة بربط مدينة سليانة ببئر عين ببوش (مشروع مائي بعمادة جامة من معتمدية سليانة الشمالية)، سيما وأنها منجزة بالأساس لمواجهة نقص وعجز الموارد المائية وتحسين التزويد، على حدّ قولها.
وأشارت إلى أن أغلب المتساكنين تعوّدوا ملء الأوعية البلاستيكية بكميات الماء اللازمة لقضاء شؤونهم في ساعة متأخرة من الليل، إلّا أنّ الانقطاعات أمس تواصلت إلى الليل ومازالت إلى غاية الفترة الصباحية من هذا اليوم.

من جانبه، أفاد الناشط بالمجتمع المدني، هشام الفتوحي، وهو من متساكني حي المعهد، بأن الانقطاعات المتواترة والطويلة لمياه الشرب متواصلة منذ شهر أفريل المنقضي، خاصة بالنسبة للأحياء المرتفعة ولمتساكني الطوابق العليا في العمارات، علما أنّ البنية التحتية والقنوات المزوّدة للجهة مهترئة وتمت المطالبة بتغييرها منذ سنة 2010، مستنكرا عدم تجاوب الهياكل المعنية والمسؤولين مع نداءات المواطنين المتكررة.
وكشفت يسرى المحواشي، صاحبة محل للحلاقة والتجميل، أنها عجزت عن توفير أبسط الخدمات للحرفاء في ظل تفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، لافتة إلى أن هذه المعضلة أضرت بالقطاع في موسم الذروة.
وذكرت شقيقتها ابتسام المحواشي أنّ حيّ "قاع المزود" يعاني من اضطرابات في الماء الصالح للشرب منذ جوان المنقضي، لتجد نفسها مجبرة منذ ذلك الحين على التنازل عن قضاء شؤونها اليومية واللجوء إلى المياه المعلبة إن توفرت في الاستحمام وبعض الشؤون المنزليّة.
بدوره، أعرب أيمن الزكراوي، صاحب مقهى، عن تذمّره من تواصل هذه الانقطاعات، خاصّة وأنّ المقهى يرتاده عدد هام من المواطنين، ويجب أن يتوفر على أبسط مستلزمات النظافة.
في المقابل، كشف مصدر مسؤول من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة أنّ فرق الصيانة بصدد معاينة عدد من القنوات وستتدخل في حال وجود أعطاب، وفق تعبيره.
وكان أعضاء المجلس المحلي بسليانة الشمالية، قد طالبوا في تدخّلات سابقة مع وكالة "وات"، بإيجاد حلول عاجلة للانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب، وما تسبّبه من استياء في صفوف المتساكنين.
يشار إلى أنّ موازنات المواد المائية بولاية سليانة تشهد عجزا ولا تفي بحاجيات المتساكنين، وقد تم مؤخرا ربطها بعين ببوش بمنطقة جامة من معتمدية سليانة الشمالية بهدف تعزيز الموازنة المائية والحدّ من الاضطرابات، خاصة وأن نسبة العجز تتراوح بين 25 و30 لترا في الثانية.
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