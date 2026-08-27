JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:28 Tunis

المهدية: قدّم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسة في تطوير وإنجاز مشروع "سبخة بن غياضة" بنسبة 54 بالمائة (مدير المكتب)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6967c48d5b74b2.88958460_nfkohlmiqpjge.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 18:13 قراءة: 2 د, 21 ث
      
كشف برهان الذوادي مدير مجمع مكاتب الخبرات "ماب قروب أيرلينك" المرافق للدولة التونسية في تطوير وإنجاز المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة" بولاية المهدية، اليوم الخميس، أن نسبة تقدّم مهام المكتب بلغت 54 بالمائة.


وأوضح الذوادي، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر شركة بن غياضة بالمهدية، أنّ المهام متقدمة بفترة تتراوح بين خمسة وستة أشهر عن الجدول المضبوط منذ عقد الصفقة مع الدولة التونسية بتاريخ 2 ديسمبر 2025 ومدتها 24 شهرا.
وأوضح المتحدث، بحضور رئيسة الشركة، والمندوب الجهوي للتنمية، وممثلين عن المجتمع المدني، أن "تضافر جهود وتفهم كل الأطراف لبعض خصوصيات المشروع، سيزيد من فرص اختيار مستثمرين قادرين على تنفيذ هذا الحلم".


وعرض الذوادي، بالمناسبة، أفضل التصوّرات لمختلف أجزاء المشروع، بما يراعي مختلف الجوانب البيئية والتنموية والثقافية والرياضية والسياحية والاجتماعية، واللوجستيّة..

ولفت إلى أن مكتب الخبرات يعمل على تشخيص المستمثرين المحتملين من تونس (من المبرمج عقد اجتماع معهم في أكتوبر 2026)، ومن بقية دول العالم، مع دراسة توجهاتهم العملية قصد إعداد ملفات تسويقية قادرة على إقناعهم حسب توجهاتهم.
وشدّد الذوادي على ضروؤة إبرام اتفاقيات مع كل الإدارات أو المؤسسات الحكومية المتدخلة في المشروع بناء على دراسة مسبقة تقوم على أحدث النظريات التطبيقية، والاستفادة من أخطاء الماضي حتى لا تعترض المستثمر المحتمل أي تعطيلات إدارية.
وأفاد المتحدث أن السلط المحلية وممثلي المواطنين في المجالس المنتخبة والمجتمع المدني مطالبة بالمشاركة وبمتابعة كل خطوات المشروع إلى غاية الإعلان عن طلب العروض.
وبين، في ذات الإطار، أن المصلحة اقتضت، وفق تصور المكتب، إضافة مساحة 30 هكتار مائي لإحداث ميناء ترفيهي يمكن تسويقه كمشروع منفرد أو إدماجه في مكونات مشروع سبخة بن غياضة.
وقال الذوادي، من جهة أخرى، إن "إقناع المستثمر وتشجيعه على اختيار هذا المشروع يجب أن ينطلق من خصوصية ومميزات الجهة وأساسا منطقة برج الرأس"، معتبرا أنّ الربط الميداني بين مكان المشروع، الذي يمسح حوالي 142 هك، بمنطقة برج الرأس سيكون "مفتاح جلب المستثمرين وتشجيعهم".
واقترح إعادة إحياء جمعية صيانة مدينة المهدية، والالتفاف مع المجتمع المدني والمختصين من أجل إعداد ملف لطلب إدراج "برج الرأس" على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
وفي هذا الصدد، أفادت الناشطة في المجتمع المدني والمختصة في المجال البيئي، أسماء حمزة، بأن حملة للتحسيس بأهمية منطقة برج الرأس ستنطلق قريبا، وسيستهدف المجتمع المدني خلالها الفئة الشبابيّة بهدف الحدّ من بعض التجاوزات والأشغال التي تضر البصمة العمرانية والتراثية للمنطقة.
من جانبها، أكّدت الرئيسة المديرة العامة لشركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة ه الة ديسم الحمروني، أن التركيز ينصب في الوقت الراهن على مجموعة من الملفات على غرار الماء الصالح للشرب والكهرباء، وحماية المدينة من الفيضانات، وصيانة الطرقات والسكك الحديدية، والمحطة متعددة الوسائط، فضلا ملفات تهم وزارات السياحة والبيئة وأملاك الدولة ورئاسة الحكومة.
وأكدت أن هذه الملفات، التي ستطرح على رئاسة الحكومة موفى هذا العام، ستوضح تعهدات الدولة تجاه المستثمر المحتمل لا سيما وأن الدولة التونسية ستكون شريكا بالنسبة الأكبر في هذا المشروع.
ويمثل مشروع سبخة بن غياضة أملا توارثته أجيال من جهة المهدية ينتظر أن يساعدهم على تجاوز العديد من العوائق التنموية والفقر والبطالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335150

babnet

كل الأخبار...

18:28 - بداية من غرة سبتمبر: الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد
18:27 - تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي للاواسط ينهزم أمام الجزائر 26 - 33 ويخفق في بلوغ المربع الذهبي
18:25 - بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغاني 2 - 3
18:20 - سليانة: تشكيات من الانقطاعات المتواترة والطويلة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة سليانة
18:13 - المهدية: قدّم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسة في تطوير وإنجاز مشروع "سبخة بن غياضة" بنسبة 54 بالمائة (مدير المكتب)
18:10 - منوبة: ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهّدون برفع الحصّة المخصّصة للجهة من الماء المعدني
18:06 - بورصة تونس: "توننداكس" يختتم حصة الخميس على انخفاض بنسبة 0,26 بالمائة
17:58 - الاحتفاظ بصاحب محل بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع واعتماد أسعار مشطة للمياه المعلبة
17:49 - بعد الفيضانات المرعبة.. سرقة مجوهرات من جثة تجرفها المياه في نيبال والشرطة تعتقل المتورطين
17:22 - الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 14
Babnet
Babnet45°
44° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-29
44°-31
40°-28
39°-28
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/08)     1452,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/08)   30131 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio