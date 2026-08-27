منوبة: ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهّدون برفع الحصّة المخصّصة للجهة من الماء المعدني

تعهّد ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة، مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين.وجاء هذا التعهد، خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم الخميس بمقر ولاية، منوبة بحضور ممثلي القطاع من تجار جملة ونيابات لتوزيع المياه، ومصالح المراقبة الاقتصادية، وتفاعلا مع دعوة والي منوبة محمود شعيب الى توفير كميات إضافية للجهة لسد الطلبات والحاجيات.كما دعا الوالي إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الإمدادات وانقطاعات في مياه الشرب، وإلى التصدي إلى كلّ مظاهر الاحتكار، ومحاولات تكوين مخزونات بهدف المضاربة فيها، ومختلف التجاوزات من بيع مشروط وغيرها، بما يضمن وصول المياه المعدنية إلى المواطنين بانتظام وفي مختلف مناطق الجهة.وخصّصت الجلسة، التي حضرها المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، فتحي خضاورية، لتدارس الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة، والمتعلقة اساسا بالنقص الملحوظ في التزود بالمياه المعدنية في الأيام الأخيرة، والذي يعود وفق تقدير المتدخلين الحاضرين، إلى ضعف التخزين، وتأثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء على سير عمليات التعليب والإنتاج، وتزامن ارتفاع الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارةوتشهد مختلف معتمديات ولاية منوبة نقصا كبيرا في المياه المعدنية المعلبة، حيث أصبح المستهلك يخوض رحلة يومية شاقة للظفر بلترات قليلة، ولم يتجاوز نصيب المستهلك اليوم الخميس لترين من المياه المعدنية، بعد انتظار وطوابير طويلة في عدد من الفضاءات، بما يعكس حجم صعوبة التزود.منجانبهم، يعيش سكان المناطق الريفية المرتفعة بالجهة أزمة مضاعفة، في ظلّ تزامن نقص المياه المعلبة مع انقطاع مياه الشرب، نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والأعطاب الفنية والفجئية التي تعطّل التزويد.