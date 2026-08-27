JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:28 Tunis

منوبة: ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهّدون برفع الحصّة المخصّصة للجهة من الماء المعدني

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a50f7e7140430.90670671_fgoijmheqnplk.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 18:10 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تعهّد ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية بالرفع في كميات الماء المعدني المخصصة لولاية منوبة، مع ضمان تأطير عملية توزيعها من قبل فرق المراقبة الاقتصادية ووحدات الحرس والأمن الوطنيين.
وجاء هذا التعهد، خلال جلسة عمل انعقدت ظهر اليوم الخميس بمقر ولاية، منوبة بحضور ممثلي القطاع من تجار جملة ونيابات لتوزيع  المياه، ومصالح المراقبة الاقتصادية، وتفاعلا مع دعوة والي منوبة محمود شعيب الى توفير كميات إضافية للجهة لسد الطلبات والحاجيات.

كما دعا الوالي إلى مزيد تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لضمان حسن توزيعها في مختلف المناطق، خاصة في المناطق والأحياء التي تشهد نقصا أو اضطرابا في الإمدادات وانقطاعات في مياه الشرب، وإلى التصدي إلى كلّ مظاهر الاحتكار، ومحاولات تكوين مخزونات بهدف المضاربة فيها، ومختلف التجاوزات من بيع مشروط وغيرها، بما يضمن وصول المياه المعدنية إلى المواطنين بانتظام وفي مختلف مناطق الجهة. 
وخصّصت الجلسة، التي حضرها المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، فتحي خضاورية، لتدارس الحلول الممكنة لمختلف الإشكاليات المطروحة، والمتعلقة اساسا بالنقص الملحوظ في التزود بالمياه المعدنية في الأيام  الأخيرة، والذي يعود وفق تقدير المتدخلين الحاضرين، إلى ضعف التخزين، وتأثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء على سير عمليات التعليب والإنتاج، وتزامن ارتفاع الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة 

وتشهد مختلف معتمديات ولاية منوبة نقصا كبيرا في المياه المعدنية المعلبة، حيث أصبح المستهلك يخوض رحلة يومية شاقة للظفر بلترات قليلة، ولم يتجاوز نصيب المستهلك اليوم الخميس لترين من المياه المعدنية، بعد انتظار وطوابير طويلة في عدد من الفضاءات، بما يعكس حجم صعوبة التزود.
منجانبهم، يعيش سكان المناطق الريفية المرتفعة بالجهة أزمة مضاعفة، في ظلّ تزامن نقص المياه المعلبة مع انقطاع مياه الشرب، نتيجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والأعطاب الفنية والفجئية التي تعطّل التزويد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335149

babnet

كل الأخبار...

18:28 - بداية من غرة سبتمبر: الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد
18:27 - تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي للاواسط ينهزم أمام الجزائر 26 - 33 ويخفق في بلوغ المربع الذهبي
18:25 - بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغاني 2 - 3
18:20 - سليانة: تشكيات من الانقطاعات المتواترة والطويلة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة سليانة
18:13 - المهدية: قدّم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسة في تطوير وإنجاز مشروع "سبخة بن غياضة" بنسبة 54 بالمائة (مدير المكتب)
18:10 - منوبة: ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهّدون برفع الحصّة المخصّصة للجهة من الماء المعدني
18:06 - بورصة تونس: "توننداكس" يختتم حصة الخميس على انخفاض بنسبة 0,26 بالمائة
17:58 - الاحتفاظ بصاحب محل بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع واعتماد أسعار مشطة للمياه المعلبة
17:49 - بعد الفيضانات المرعبة.. سرقة مجوهرات من جثة تجرفها المياه في نيبال والشرطة تعتقل المتورطين
17:22 - الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 14
Babnet
Babnet45°
44° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-29
44°-31
40°-28
39°-28
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/08)     1452,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/08)   30131 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio