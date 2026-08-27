الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية
أعلنت الجهات المختصة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام على دفعتين يومي السبت 29 والأحد 30 أوت 2026، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
السبت 29 أوتالنادي الإفريقي – أمل حمام سوسة
الملعب: حمادي العقربي برادس
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: منتصر بالعربي
مستقبل المرسى – تقدم ساقية الدائر
الملعب: عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
الحكم: عبد السلام ماني
حكم الفار: درصاف القنواطي
الاتحاد المنستيري – الملعب التونسي
الملعب: مصطفى بن جنات بالمنستير
الحكم: حسني النائلي
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)
النادي الصفاقسي – الترجي الجرجيسي
الملعب: الطيب المهيري بصفاقس
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)
الأحد 30 أوتشبيبة العمران – الترجي الرياضي
الملعب: الشاذلي زويتن
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)
نادي حمام الأنف – النادي البنزرتي
الملعب: حمام الأنف المعشب
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)
الأولمبي الباجي – اتحاد بنقردان
الملعب: بوجمعة الكميتي بباجة
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: أيمن نصري
النجم الساحلي – نجم المتلوي
الملعب: الأولمبي بسوسة
الحكم: خليل الجريء
حكم الفار: أسامة بن إسحاق.
السبت 29 أوتالنادي الإفريقي – أمل حمام سوسة
الملعب: حمادي العقربي برادس
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: منتصر بالعربي
مستقبل المرسى – تقدم ساقية الدائر
الملعب: عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
الحكم: عبد السلام ماني
حكم الفار: درصاف القنواطي
الاتحاد المنستيري – الملعب التونسي
الملعب: مصطفى بن جنات بالمنستير
الحكم: حسني النائلي
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)
النادي الصفاقسي – الترجي الجرجيسي
الملعب: الطيب المهيري بصفاقس
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)
الأحد 30 أوتشبيبة العمران – الترجي الرياضي
الملعب: الشاذلي زويتن
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)
نادي حمام الأنف – النادي البنزرتي
الملعب: حمام الأنف المعشب
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)
الأولمبي الباجي – اتحاد بنقردان
الملعب: بوجمعة الكميتي بباجة
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: أيمن نصري
النجم الساحلي – نجم المتلوي
الملعب: الأولمبي بسوسة
الحكم: خليل الجريء
حكم الفار: أسامة بن إسحاق.
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