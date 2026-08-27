JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:28 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 17:22 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت الجهات المختصة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستقام على دفعتين يومي السبت 29 والأحد 30 أوت 2026، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.


السبت 29 أوت

النادي الإفريقي – أمل حمام سوسة

الملعب: حمادي العقربي برادس
الحكم: حسام بولعراس

حكم الفار: منتصر بالعربي

مستقبل المرسى – تقدم ساقية الدائر
الملعب: عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
الحكم: عبد السلام ماني
حكم الفار: درصاف القنواطي

الاتحاد المنستيري – الملعب التونسي
الملعب: مصطفى بن جنات بالمنستير
الحكم: حسني النائلي
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)

النادي الصفاقسي – الترجي الجرجيسي
الملعب: الطيب المهيري بصفاقس
الحكم: محمد علي قروية
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)

الأحد 30 أوت

شبيبة العمران – الترجي الرياضي
الملعب: الشاذلي زويتن
الحكم: سيف الورتاني
حكم الفار: هيلدير مالهيرو (البرتغال)

نادي حمام الأنف – النادي البنزرتي
الملعب: حمام الأنف المعشب
الحكم: أمير العيادي
حكم الفار: برونو استيفيس (البرتغال)

الأولمبي الباجي – اتحاد بنقردان
الملعب: بوجمعة الكميتي بباجة
الحكم: فرج عبد اللاوي
حكم الفار: أيمن نصري

النجم الساحلي – نجم المتلوي
الملعب: الأولمبي بسوسة
الحكم: خليل الجريء
حكم الفار: أسامة بن إسحاق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335147

babnet

كل الأخبار...

18:28 - بداية من غرة سبتمبر: الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد
18:27 - تارانتو 2026-كرة اليد -رجال: المنتخب التونسي للاواسط ينهزم أمام الجزائر 26 - 33 ويخفق في بلوغ المربع الذهبي
18:25 - بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الغاني 2 - 3
18:20 - سليانة: تشكيات من الانقطاعات المتواترة والطويلة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء مدينة سليانة
18:13 - المهدية: قدّم مهام مكتب الخبرات المرافق للدولة التونسة في تطوير وإنجاز مشروع "سبخة بن غياضة" بنسبة 54 بالمائة (مدير المكتب)
18:10 - منوبة: ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهّدون برفع الحصّة المخصّصة للجهة من الماء المعدني
18:06 - بورصة تونس: "توننداكس" يختتم حصة الخميس على انخفاض بنسبة 0,26 بالمائة
17:58 - الاحتفاظ بصاحب محل بالحمامات بتهمة الامتناع عن البيع واعتماد أسعار مشطة للمياه المعلبة
17:49 - بعد الفيضانات المرعبة.. سرقة مجوهرات من جثة تجرفها المياه في نيبال والشرطة تعتقل المتورطين
17:22 - الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الثانية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 14
Babnet
Babnet45°
44° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-29
44°-31
40°-28
39°-28
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/08)     1452,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/08)   30131 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio