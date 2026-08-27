بطولة العالم للتجديف : الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي يحرز الميدالية البرونزية

احرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي الميدالية البرونزية لبطولة العالم للتجديف المقامة بأمستردام في صنف الزوجي سيدات وزن خفيف .وجاء ذلك بعدما حلّ الثنائي التونسي في المركز الثالث في نهائي سباق 2000م بزمن قدره 07:14.90 دق، خلف الثنائي المكسيكي المكوّن من ألين ماريا ايبارا مادونا و مليسا ماركيز الذي توّج بالميدالية الذهبية ( 07:10.02 دق ) والثنائي اليوناني المكوّن من باشالينا موراتيدو وغافريلا لجويلية الذي نال الفضية ( 07:12.05 دق).