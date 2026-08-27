بطولة العالم للتجديف : الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي يحرز الميدالية البرونزية
احرز الثنائي التونسي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي الميدالية البرونزية لبطولة العالم للتجديف المقامة بأمستردام في صنف الزوجي سيدات وزن خفيف .
وجاء ذلك بعدما حلّ الثنائي التونسي في المركز الثالث في نهائي سباق 2000م بزمن قدره 07:14.90 دق، خلف الثنائي المكسيكي المكوّن من ألين ماريا ايبارا مادونا و مليسا ماركيز الذي توّج بالميدالية الذهبية ( 07:10.02 دق ) والثنائي اليوناني المكوّن من باشالينا موراتيدو وغافريلا لجويلية الذي نال الفضية ( 07:12.05 دق).
وجاء ذلك بعدما حلّ الثنائي التونسي في المركز الثالث في نهائي سباق 2000م بزمن قدره 07:14.90 دق، خلف الثنائي المكسيكي المكوّن من ألين ماريا ايبارا مادونا و مليسا ماركيز الذي توّج بالميدالية الذهبية ( 07:10.02 دق ) والثنائي اليوناني المكوّن من باشالينا موراتيدو وغافريلا لجويلية الذي نال الفضية ( 07:12.05 دق).
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