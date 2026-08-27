جمعية قرى الأطفال "س و س" تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لـ10 آلاف و807 أطفال وشباب من منظوريها

دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" جميع التونسيين، أفرادا ومؤسسات، إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026- 2027 لفائدة 10 آلاف و807 أطفال وشباب، من مختلف المستويات التعليمية، مؤكدة أن الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة هذه السنة تقدر بـ5 ملايين و953 ألف دينار.وبينت الجمعية في بلاغ لها اليوم الخميس، انها تستهدف، من خلال هذه الحملة، الى توفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف.وتشمل الحاجيات، التي سيتم توفيرها، المحافظ والأدوات والكتب المدرسية، والمستلزمات الخاصة بكل مستوى دراسي، إلى جانب الملابس والأحذية. وينتفع بهذه المساعدات أطفال وشباب من رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والثانوي، إضافة إلى طلبة التعليم العالي والمتكونين في مراكز التكوين المهني.ولا تقتصر احتياجات المنتفعين على فترة العودة المدرسية، إذ تواصل الجمعية مرافقتهم على امتداد السنة الدراسية من خلال توفير النقل المدرسي ودروس الدعم والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يساهم في توفير الاستقرار والظروف الضرورية لمواصلة الدراسة والحد من مخاطر الانقطاع المبكر عنها.وتبرز النتائج الدراسية أهمية هذا الدعم المتواصل، إذ بلغت نسبة النجاح الوطنية في مختلف المستويات 87 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان البكالوريا 70 بالمائة، وبلغت نسبة النجاح في المستوى الجامعي 78 بالمائة.وفي هذا الإطار، فتحت الجمعية أمام المؤسسات إمكانية إبرام عقود اقتطاع شهري، للمساهمة في تغطية احتياجات الطفل على امتداد السنة، بما يشمل النقل المدرسي ودروس الدعم والمستلزمات والأنشطة التربوية والثقافية، وضمان استمرارية المرافقة وعدم اقتصار الدعم على فترة العودة المدرسية.وتؤكد الجمعية أن العودة المدرسية لا تقتصر على توفير اللوازم الدراسية، وإنما تمثل خطوة أولى ضمن مسار متواصل من المرافقة والدعم لضمان حق كل طفل وشاب في التعليم والنجاح وبناء مستقبل أفضل.وتوفر الجمعية اليوم خدماتها لأكثر من 11 ألف مستفيد في مختلف جهات الجمهورية، مع تواجد مكاتبها في 12 ولاية، فيما تهدف إلى بلوغ 12 ألف مستفيد في 14 ولاية قبل نهاية سنة 2026.