منظمة الصحة العالمية تعلن عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك في مجلسها العلمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن تعيين الباحث التونسي، حمدي مبارك، عضوا بمجلسها العلمي، ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة.وأفادت منظمة الصحة العالمية، في بيان نشرته اليوم، بأن أعضاء المجلس الجديد يمثلون مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال، ويشملون خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظم الصحية والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة.وتشمل التركيبة الجديدة للمجلس العلمي ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عضوين من فئة الشباب، بما يعكس حرص المنظمة على تعزيز التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وإدماج الشباب، فضلا عن التميز العلمي.ويختص الباحث، حمدي مبارك، في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية. وهو متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إيفري فال ديسون بفرنسا، وأجرى أبحاثا ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان وجامعة VU بأمستردام في هولندا، تركزت على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية والإدمان وعلم وراثة التوائم. ويشغل حاليا منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة.ويعد المجلس العلمي، الهيئة الاستشارية العلمية الخارجية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية، حيث يقدّم المشورة المستقلة والاستراتيجية بشأن القضايا العلمية ذات الأولوية والتكنولوجيات الناشئة والابتكارات التي يمكن أن تؤثر في النتائج الصحية على المستوى العالمي.كما يساهم المجلس في استشراف التطورات العلمية ذات التأثير المرتفع، ومساعدة المنظمة على تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص الناشئة في مجال الصحة، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية التي قد تكون لها تداعيات على الصحة العالمية خلال العقود المقبلة.