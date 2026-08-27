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استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 14:47 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس، استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس.


وأضافت في بلاغ لها، أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكّنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهاليهم وذويهم.


وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا، من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة.


وشاركت مختلف الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري والديوانة البحرية والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، في عمليات والإنقاذ.

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني أن التدخلات تمت في إطار مجهود ميداني متواصل وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة.
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