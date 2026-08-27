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تارانتو 2026: اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي منذ يومين وانقطاع اخبارها

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 16 ث
      
من مبعوث وات طارق سايحي - اكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية الرسمية الى الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 اختفاء الرياضية شهد الجلجلي وانقطاع اخبارها منذ يومين.
وأضاف المرناوي في تصريح لمبعوث وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" الى تارانتو ان الرياضية المذكورة خاضت امس الأول نزال نهائي الميدالية البرونزية في اختصاص المصارعة النسائية، وعقب النزال الذي انهزمت فيه، كانت الى جانب المدرب الوطني محمد علي بوزيان في انتظار بقية نزالات زميلاتها، لتستغل لاحقا انشغال المدرب بمواكبة بقية المباريات ثم لتتسلل مغادرة القاعة دون سابق اعلام، مستغلة كثافة عدد الحاضرين.

وتابع قائلا: بمجرد نهاية المنافسات، بحث عنها مدربها وزملاؤها في كل ارجاء القاعة دون جدوى، فغادر اعضاء المنتخب متوجهين نحو القرية المتوسطية ظنا منهم انها سبقتهم اليها منفردة دون اعلامهم، بحكم كثافة الحافلات التي تقل الرياضيين من والى مقر اقامتهم.
وأوضح رئيس البعثة التونسية انه بمجرد وصول عناصر المنتخب الى القرية المتوسطية، شرعوا في البحث عنها في كل ارجاء مقر الاقامة دون ان يجدوا لها أي اثر، علما وانهم وجدوا كل امتعتها بغرفتها، وبعد تيقنهم من مسالة اختفائها المريب، توجهوا باعلام المسؤولين عن الوفد الرسمي.

وختم المرناوي مشيرا الى انه بمجرد توصله بخبر إختفاء الرياضية في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء، تواصل رسميا مع سلطة الاشراف واللجنة الوطنية الالولمبية التونسية ولجنة تنظيم الألعاب والسلط الأمنية المنتشرة في القرية، في انتظار التوصل بردّ في اوفى الآجال للحسم في مصير الرياضية التونسية شهد الجلجلي.
جدير بالتذكير ان الجلجلي البالغة من العمر عشرين عاما وحاملة برونزية بطولة افريقيا 2026 بالاسكندرية، انهزمت في نزال الميدالية البرونزية لون 57 كلغ للألعاب المتوسطية الحالية امام الإيطالية فابيانا رينالا.

ر - طارق
 
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