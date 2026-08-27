يوم إعلامي بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل للتعريف ببرنامج دعم وتطوير المؤسسات الحرفية

يحتضن مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 أوت 2026.ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للنمو.ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج "Creative Tunisia 2.0" بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.