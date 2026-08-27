JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:44 Tunis

يوم إعلامي بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل للتعريف ببرنامج دعم وتطوير المؤسسات الحرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a9026374e94a1.35734221_fpjonhlimgkeq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 15:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
يحتضن مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل تظاهرة إعلامية وتحسيسية للتعريف ببرنامج دعم وتأهيل وتطوير المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية بولاية نابل والجهات المجاورة، وذلك يوم الجمعة 28 أوت 2026.


ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أصحاب المؤسسات الحرفية بفرص الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدتهم على تطوير مؤسساتهم وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للنمو.


ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج "Creative Tunisia 2.0" بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335135

babnet

كل الأخبار...

16:44 - جمعية قرى الأطفال "س و س" تدعو إلى المساهمة في تأمين العودة المدرسية لـ10 آلاف و807 أطفال وشباب من منظوريها
16:06 - فتح باب التّرشح للحصول على منحة الاستثمار "روافد +" لفائدة المؤسسات التونسية
15:45 - يوم إعلامي بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بنابل للتعريف ببرنامج دعم وتطوير المؤسسات الحرفية
15:07 - تارانتو -2026 - جودو: "نستهدف تحقيق نتائج مشرفة في ألعاب ترتقي فنيا الى المستويين العالمي والاولمبي" (أنيس الونيفي)
14:52 - منظمة الصحة العالمية تعلن عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك في مجلسها العلمي
14:47 - استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس
14:37 - تارانتو 2026: اختفاء المصارعة التونسية شهد الجلجلي منذ يومين وانقطاع اخبارها
14:13 - قضية سيف الدين العرفاوي: حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 31 أوت
14:05 - تارانتو 2026: المستوى العالي للمنافسين والتباين في الامكانيات اللوجستية حالا دون بلوغنا ثمن النهائي.. (محمد حماد ورؤى بن عبد القادر)
13:45 - تونس تحتضن المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان واللقاء التونسي الروماني الأول
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 27 أوت 2026 | 14 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:14
الرطــوبة:
% 19
Babnet
Babnet45°
44° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet29°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
45°-29
44°-31
40°-28
39°-28
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/08)     1452,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/08)   30131 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio