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فتح باب التّرشح للحصول على منحة الاستثمار "روافد +" لفائدة المؤسسات التونسية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 16:06 قراءة: 1 د, 31 ث
      
أفادت صفحة الاتحاد الاوروبي بتونس أنّه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار "روافد +" (Rawafed +) عبر منصّة "POPS" للمنح والاستثمار.


وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهّلة، اليوم، تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر منصّة "POPS" للاستفادة من آلية منحة "روافد +" التي سق الإعلان عنها. علما ان أولى جلسات فتح ملفات الترشح تنطلق يوم 7 سبتمبر 2026.


وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التّمويل المتحصل عليه في إطار خطّ ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار، على ألّا تقل عن 1000 يورو ولا تتجاوز 50000 يورو. وتُمنح في شكل منحة مباشرة وغير قابلة للاسترجاع.


واضاف المصدر ذاته انه الانتفاع بالمنحة، يستوجب أن تكون المؤسسة قد تحصّلت على إشعار تمويل في إطار خطّ ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار، وأن تستجيب لأحد المعايير الاجتماعية المعتمدة من قبله، خاصة في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة.

وبين ان لدى كل مترشح أجل بـ4 أشهر ابتداءً من تاريخ إشعار التمويل لتقديم المطلب، لافتا إلى باب الترشح يضل مفتوحًا إلى حين استنفاد الاعتمادات المخصصة أو إلى غاية ديسمبر 2027.


ومشروع "روافد +" مموّل من الاتحاد الأوروبي في تونس ويتم تنفيذه من طرف مؤسسة "اكسبرتيز فرانس" في إطار دعم خط ائتمان "تونس – الانتعاش الاقتصادي" بقيمة 170 مليون يورو، والمموّل من البنك الأوروبي للاستثمار.

وتعتبر منحة "روافد +" دعم ماليا تكميليا غير قابل للسداد يهدف إلى تعزيز أثر المشاريع الممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار.

يذكر ان مشروع "روافد +" يمتد على فترة 48 شهرًا، من جويلية 2024 إلى جوان 2028، ويهدف إلى تعزيز صمود المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية ودعم قدرتها على النفاذ إلى التمويل.

ويرتكز المشروع على أربع محاور رئيسية تتمثل في "تقديم مساعدة فنية للمؤسسات المالية من أجل تطوير عروض تمويل ملائمة لحاجيات المؤسسات" و"إسناد منح استثمار لدعم المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي"
و"توفير آليات مرافقة فنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" و"تعزيز الثقافة المالية والتصرف المستدام للمؤسسات".


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