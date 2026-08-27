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تونس تحتضن المؤتمر الدولي العاشر لطب الأسنان واللقاء التونسي الروماني الأول

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 13:45 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان الذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار "نحو بناء طب أسنان المستقبل"، وذلك يومي 10 و11 أكتوبر 2026.


ويهدف هذا الحدث العلمي الى تعزيز التبادل العلمي وتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال طب الأسنان بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء والمحاضرين من تونس ورومانيا وعدد من البلدان الأخرى من بينها فرنسا وإيطاليا ومصر والجزائر وليبيا والبيرو ولبنان.


ويتضمن برنامج المؤتمر محاضرات علمية متخصصة ونقاشات حول أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجال طب الأسنان مع التركيز على مستقبل المهنة ودور البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة في تطويرها.


ومن المنتظر أن يشكل هذا الموعد العلمي فضاء للتواصل بين أطباء الأسنان والباحثين والأكاديميين من مختلف البلدان وتبادل التجارب والخبرات بما يساهم في تطوير الممارسة العلمية والمهنية وبناء رؤية مشتركة حول طب أسنان المستقبل.

وتتيح الجمعية للمشاركين فرصة متابعة فعاليات المؤتمر حضوريا أو عن بعد عبر الإنترنت.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار دعم التعاون العلمي بين إفريقيا وأوروبا من خلال إرساء جسور للتواصل الأكاديمي والبحثي بين تونس ورومانيا وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات التكوين والبحث العلمي وتطوير الممارسات الطبية.
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