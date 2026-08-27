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تارانتو -2026 - جودو: "نستهدف تحقيق نتائج مشرفة في ألعاب ترتقي فنيا الى المستويين العالمي والاولمبي" (أنيس الونيفي)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 15:07 قراءة: 1 د, 33 ث
      
(من مبعوث وات طارق سايحي) – أكد مدرب المنتخب التونسي للجودو أنيس الونيفي أن الهدف من المشاركة في الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026" هو تحقيق نتائج مشرفة مشيرا إلى ان الصعود على منصة التتويج يبقى جائزا ومتاحا لبعض العناصر الوطنية.
وتطرق الونيفي في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تارانتو إلى المستوى الفني المرموق المتوقع خلال منافسات هذه الالعاب التي ستنطلق غدا الجمعة لتتواصل على مدى ثلاثة أيام معربا عن الاعتقاد ان المستوى المتوسطي بات يرتقي فنيا إلى المستويين الاولمبي والعالمي.

وأوضح أن الألعاب المتوسطية تشهد مشاركة أقوى دول العالم في الاختصاص في الوقت الراهن خاصّا بالذكر فرنسا وإيطاليا وكرواتيا وكوسوفو وسلوفينيا.
وأضاف ان أوروبا باتت تتصدّر أفضل أبطال العالم في الاختصاص متفوقة على المدارس الآسيوية العريقة بما في ذلك اليابانية، المهد الأصلي للجودو.

وأشار الونيفي، الذي سبق أن توّج كلاعب بالميدالية الذهبية خلال دورة "تونس 2001"، إلى صعوبة لوائح الجودو التي تنصّ على خوض نزالات عديدة بنسق مضن ومرهق لبلوغ منصة التتويج، على خلاف رياضات نزالية أخرى، تكون فيها رحلة البحث عن التتويج أيسر بكثير، وفق توصيفه.
وبالحديث عن المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية، أبرز الونيفي الذي سيكون مرفوقا بالمدربة الوطنية المساعدة نهال شيخ روحه، انها ستتألف من الخماسي أريج عقاب (وزن 78 كلغ) ومرام جمور (وزن 63 كلغ) واميمة البديوي (وزن 48 كلغ) وسوار الذوادي (وزن فوق 78 كلغ)، وقصي بن غرس (وزن 100 كلغ).

وذكر أن مريم جمور ستتخلف عن المشاركة في وزن 57 كلغ بداعي الإصابة التي حالت دون جاهزيتها لخوض منافسات هذه الدورة.
وبخصوص التحضيرات للموعد المتوسطي، صرّح مدرب المنتخب ان العناصر الوطنية اجرت تربصا بعين دراهم من 20 الى 29 جويلية متبوعا بتربص آخر في هولندا من 9 الى 14 اوت اقتصرت خلاله المشاركة على أميمة البديوي وسوار الذوادي وقصي بن غرس مع غياب بقية العناصر لدواع لوجستية.
جدير بالتذكير ان الجودو التونسي تمكن في النسخة الفارطة من الألعاب المتوسطية سنة 2022 بمدينة وهران الجزائرية من احراز 6 ميداليات (3 فضية و3 برونزية).
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