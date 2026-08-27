الحماية المدنية تحذر من مخاطر ضربة الشمس وتدعو إلى الوقاية والتدخل السريع

حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس، التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة.وتتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس في تعرق شديد وجلد حار وجاف وارتفاع شديد في حرارة الجسم ودوخة وغثيان وصداع شديد فضلا عن تشوش الرؤية أو فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب ، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة "فايسبوك.وفي حال الإصابة، اوصى الديوان بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وازالة الملابس الزائدة عنه وتبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات و طلب المساعدة الطبية فورا.ودعا، في إطار الوقاية، إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة وارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون، إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش.كما أوصى بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة الحادية عشرة صباحا والرابعة بعد الزوال.