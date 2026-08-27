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لقاء مرتقب لسفارة تونس بأبو ظبي مع الطلبة التونسيين بالإمارات العربية المتحدة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 11:17 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعتزم سفارة الجمهورية التونسية بأبو ظبي تنظيم لقاء مع الطلبة التونسيين المزاولين لدراستهم الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2026.


ويهدف هذا اللقاء الى الاطلاع على أوضاع الطلبة الدراسية والاستماع إلى أبرز مشاغلهم.، وفق ما أوردت السفارة.


ودعت السفارة الطلبة الراغبين في المشاركة في هذا اللقاء إلى التسجيل المسبق عبر البريد الإلكتروني embassytunisian@gmail.com، مع تقديم جملة من المعطيات تشمل الاسم واللقب ورقم الهاتف واسم المؤسسة الجامعية التي يدرسون بها.


وأوضحت أنه سيتم لاحقا الاتصال بجميع الطلبة الذين قاموا باجراءات التسجيل لإعلامهم بموعد انعقاد اللقاء.
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