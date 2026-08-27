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قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام للشغل يصدر برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر المقبل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 10:01 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر المقبل، ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية جملة من المطالب المهنية


ويأتي قرار الإضراب إثر اجتماع ممثلي عمال نقل المحروقات يوم الاربعاء 26 أوت الجاري باتحاد الشغل، تم خلاله تدارس "الاوضاع المهنية والاجتماعية المتردّية نتيجة عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة رغم المحاولات الصلحيّة التي قام بها اتحاد الشغل وعدم التزامهم بالواجبات الأساسية والقانونية المتمثّلة أساسا في توفير التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 02 ماي 2019"، حسب نص برقية التنبيه بالإضراب.


وأشار اتحاد الشغل إلى تواصل سياسة التسويف والمماطلة في تلبية هذا المطالب، داعيا الأطراف الاجتماعية، إلى التدخّل العاجل لإيجاد الحلول الملائمة التي تمكن من تفادي الدخول في هذا الاضراب بيومين في شهر سبتمبر 2026.


وكان الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سليم السحيمي أكد، أمس الأربعاء، عدم وجود مفاوضات مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكالات القائمة وإيجاد حلول لها.

وتتعلق أبرز مطالب عمال شركات نقل المحروقات التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص، بتطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يذكر أن سائقي شاحنات نقل المحروقات نفذوا الخميس الماضي، إضرابا فجئيا عن العمل، مما أدى إلى تعطل تزويد عدد من محطات الوقود، قبل رفع الإضراب في مساء اليوم ذاته واستئناف النشاط.
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