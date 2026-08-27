بلدية صفاقس: تواصل التدخلات الميدانية لصيانة الطرقات

في إطار برنامجها المتواصل لصيانة وتحسين حالة الطرقات والأرصفة، واصلت ادارة الطرقات ببلدية صفاقس بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على الطريق تنفيذ أشغال صيانة الحفروالتشققات بعدد من المحاور المرورية ،والطرقات الرئيسية والفرعية بكامل المنطقة البلديةوتندرج هذه الأشغال في إطار حرص بلدية صفاقس على تحسين سلامة الجولان والحد من مخاطر تدهور الطريق، والاستجابة لمتطلبات المواطنين ومستعملي الطريقكما تتواصل التدخلات الميدانية خلال الأيام القادمة لتشمل مواقع مختلفة وفق برنامج تدخل تم ضبطه من قبل إدارة الطرقات، بما يساهم في تحسين جودة البنية التحتية للطرقات بالمنطقة البلديةوفي جانب اخر، أتمت مصالح بلدية صفاقس أشغال إصلاح وصيانة نقطة شحن السيارات الكهربائية المركزة أمام قصر البلدية، والموضوعة على ذمة المواطنين مجانا ،وذلك في إطار حرصها على تعزيز البنية التحتية الصديقة للبيئة والتشجيع على استخدام وسائل النقل النظيفويأتي هذا التدخل العاجل إثر أعمال التخريب التي طالت مؤخرا هذه التجهيزات التي تهدف إلى خدمة المجموعة الوطنية ،وتسهيل تنقلات أصحاب السيارات الكهربائية بالجهة