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سوسة: حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ بوجعفر تحت شعار "الشط لينا الكل... في ساعة وحدة ننظفوه"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 07:11 قراءة: 0 د, 47 ث
      
​في إطار تكريس المواطنة البيئية وحماية شريطنا الساحلي ،أطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ،وصندوق العالم للطبيعة حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ بوجعفر،سوسة تحت شعار "الشط لينا الكل... في ساعة وحدة ننظفوه"
وأطلقت هذه الحملة بالتعاون مع "انجاد "،وبلدية سوسة، والمندوبيات الجهوية للسياحة ،والشباب والرياضة،والبيئة بسوسة ،وبمشاركة جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة التي تعمل من أجل المحافظة على تراثنا الطبيعي والتنوع البيولوجي ،وكل من جمعية "أزرقنا الكبير"، وجمعية "أوكسيجين"، والكشافة التونسية، إلى جانب ثلّة من المتطوعين من أحباء البيئة

وتم بالمناسبة ،تنظيم عديد الأنشطة البيئية والميدانية، على غرار ورشات حول الفرز الانتقائي والتسميد العضوي، ومسابقات موجهة للأطفال، وحملة تنظيف ميدانية لتكريس المواطنة البيئية وحماية الشريط الساحلي، بما يساهم في ترسيخ المواطنة البيئية وثقافة صديقة للبيئة ،وتشجيع المشاركة الجماعية والفردية من أجل المحافظة على نظافة الشواطئ والفضاء العام
مشروع ويأتي تنفيذ هذه الحملة التي تندرج ضمن

"معاً نحمي شواطئنا وندافع عن بيئتنا" Adopt A Beach.. في إطار تكريس مفهوم "نظافة مدينتنا تعكس رقيّ أخلاقنا وتراثنا"
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