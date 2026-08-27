سوسة: حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ بوجعفر تحت شعار "الشط لينا الكل... في ساعة وحدة ننظفوه"

​في إطار تكريس المواطنة البيئية وحماية شريطنا الساحلي ،أطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ،وصندوق العالم للطبيعة حملة تحسيسية وبيئية كبرى بشاطئ بوجعفر،سوسة تحت شعار "الشط لينا الكل... في ساعة وحدة ننظفوه"وأطلقت هذه الحملة بالتعاون مع "انجاد "،وبلدية سوسة، والمندوبيات الجهوية للسياحة ،والشباب والرياضة،والبيئة بسوسة ،وبمشاركة جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة التي تعمل من أجل المحافظة على تراثنا الطبيعي والتنوع البيولوجي ،وكل من جمعية "أزرقنا الكبير"، وجمعية "أوكسيجين"، والكشافة التونسية، إلى جانب ثلّة من المتطوعين من أحباء البيئةوتم بالمناسبة ،تنظيم عديد الأنشطة البيئية والميدانية، على غرار ورشات حول الفرز الانتقائي والتسميد العضوي، ومسابقات موجهة للأطفال، وحملة تنظيف ميدانية لتكريس المواطنة البيئية وحماية الشريط الساحلي، بما يساهم في ترسيخ المواطنة البيئية وثقافة صديقة للبيئة ،وتشجيع المشاركة الجماعية والفردية من أجل المحافظة على نظافة الشواطئ والفضاء العاممشروع ويأتي تنفيذ هذه الحملة التي تندرج ضمن"معاً نحمي شواطئنا وندافع عن بيئتنا" Adopt A Beach.. في إطار تكريس مفهوم "نظافة مدينتنا تعكس رقيّ أخلاقنا وتراثنا"