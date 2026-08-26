تعزيز الشراكة في مجال التثمين الطاقي للنفايات محور جلسة عمل بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

-خصّصت جلسة العمل المنعقدة،الأربعاء، بمقر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،لبحث سبل تعزيز وتطوير الشراكة، خاصة في مجال تنفيذ مشاريع التثمين الطاقي للنفايات.كما تم خلال اللقاء إقتراح إرساء برنامج تكويني متخصص في مجال التثمين الطاقي للنفايات، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الإقليمي، بما من شأنه تطوير القدرات الفنية وتعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات.وتندرج هذه المبادرات، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في إطار دعم التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تعزيز الإقتصاد الدائري والحد من الأثر البيئي للنفايات.