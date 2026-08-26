الديوان الوطني للصناعات التقليدية: تمديد آجال المشاركة في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي

أعلن الديوان الوطني للصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه، الأربعاء، عن تمديد آجال المشاركة في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي "Beautyworld Middle East"، داعيا الحرفيين والمؤسسات الحرفية إلى المبادرة بإيداع ملفات ترشحهم في الآجال المحددة.ويهم هذا العرض الحرفيين والمؤسسات الحرفية الناشطة في إختصاصات تقطير الأعشاب والزهور وصنع العطورات، والمتحصلين على شهادات حفظ الصحة مستخرجة من المخابر المختصة.ويتعين على الراغبين في المشاركة في هذا الصالون تقديم ملفاتهم لدى مصالح المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين إليها بالنظر، وذلك في أجل أقصاه الإثنين 31 أوت 2026.وأكد الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في هذا الصدد، تكفله بشحن المعروضات ذهابا وإيابا، في حين يتحمل العارض تكاليف التأشيرة وتذاكر السفر والإقامة، إضافة إلى دفع معلوم مساهمة قدره 1000 دينار لا يتم إيداعه إلا بعد الحصول على تأكيد المشاركة في هذه التظاهرة الدولية.وتعدّ مشاركة الحرفيين والمؤسسات الحرفية التونسية في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي فرصة للتعريف بالمنتوجات التقليدية التونسية وفتح آفاق جديدة للترويج لها في الأسواق الخارجية.