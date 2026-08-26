الSNCFT تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة بسبب النقص المسجل في القاطرات

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة يومي الأربعاء 26 والخميس 27 أوت 2026، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن الإلغاءات ستشمل يوم الأربعاء 26 أوت رحلة القطار الرابط بين محطتي تونس وقابس، والذي ينطلق عادة على الساعة 21 و15 دقيقة.كما ستلغى يوم الخميس 27 أوت أربع رحلات، وهي الرحلة من الكاف إلى تونس على الساعة الخامسة صباحا، ومن صفاقس إلى تونس على الساعة الخامسة و15 دقيقة، ومن المتلوي إلى تونس على الساعة السابعة و20 دقيقة، ومن قابس إلى تونس على الساعة العاشرة و50 دقيقة.وعزت الشركة هذه الإضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات.