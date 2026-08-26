بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة

الجولة الثالثة



انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات أمام نظيره الكاميروني بنتيجة، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية، المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر المقبل.وجاءت تفاصيل الأشواطلفائدة المنتخب الكاميروني.وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الغاني بنتيجةوكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجةويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة برصيد، خلف الكاميرون المتصدرة بـ6 نقاط، فيما تأتي نيجيريا ثالثة بنقطتين وغانا رابعة بنقطة واحدة.يواجه المنتخب التونسي غدا الخميس نظيره الغاني، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، فيما تلتقي الكاميرون مع نيجيريا.وتواصل جميع المنتخبات المشاركة مشوارها في البطولة بخوض، على أن يتم ضبط برنامجه وفق الترتيب النهائي للدور الأول.وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات تعد