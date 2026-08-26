بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام الكاميرون بثلاثة أشواط نظيفة
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات أمام نظيره الكاميروني بنتيجة صفر-3، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية، المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي من 25 أوت إلى 5 سبتمبر المقبل.
وجاءت تفاصيل الأشواط 25-18 و25-17 و25-23 لفائدة المنتخب الكاميروني.
وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الغاني بنتيجة 3-2.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-1.
ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف الكاميرون المتصدرة بـ6 نقاط، فيما تأتي نيجيريا ثالثة بنقطتين وغانا رابعة بنقطة واحدة.
الجولة الثالثةيواجه المنتخب التونسي غدا الخميس نظيره الغاني، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، فيما تلتقي الكاميرون مع نيجيريا.
وتواصل جميع المنتخبات المشاركة مشوارها في البطولة بخوض الدور ثمن النهائي، على أن يتم ضبط برنامجه وفق الترتيب النهائي للدور الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات تعد بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.
وجاءت تفاصيل الأشواط 25-18 و25-17 و25-23 لفائدة المنتخب الكاميروني.
وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الغاني بنتيجة 3-2.
وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في البطولة أمس الثلاثاء بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 3-1.
ويحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، خلف الكاميرون المتصدرة بـ6 نقاط، فيما تأتي نيجيريا ثالثة بنقطتين وغانا رابعة بنقطة واحدة.
الجولة الثالثةيواجه المنتخب التونسي غدا الخميس نظيره الغاني، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، فيما تلتقي الكاميرون مع نيجيريا.
وتواصل جميع المنتخبات المشاركة مشوارها في البطولة بخوض الدور ثمن النهائي، على أن يتم ضبط برنامجه وفق الترتيب النهائي للدور الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة للسيدات تعد بطولة تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028.
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