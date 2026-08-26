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الألعاب المتوسطية – كرة اليد سيدات: المنتخب التونسي يفوز على اليونان 41-28 ويعزز صدارته

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 19:40 قراءة: 1 د, 13 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات، اليوم الأربعاء، على نظيره اليوناني بنتيجة 41-28، لحساب الجولة الثالثة من منافسات كرة اليد النسائية ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية.


وأنهى المنتخب التونسي الشوط الأول متقدما بنتيجة 21-9، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولة الأولى على إيطاليا 25-22، وفي الجولة الثانية على مقدونيا الشمالية 43-11.


وبهذا الانتصار، عزز المنتخب التونسي موقعه في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات.


ويواجه المنتخب التونسي يوم الجمعة منتخب كوسوفو، قبل أن يختتم الدور الأول بملاقاة المنتخب الجزائري يوم الأحد.

تصريحات

وأكدت لاعبة المنتخب التونسي فدوى عويج أن الهدف من المشاركة في الألعاب المتوسطية هو التتويج بميدالية وتقديم أداء جيد، مشيرة إلى أن المنتخب حقق ثلاثة انتصارات متتالية وأنه عازم على مواصلة المشوار بالروح والإصرار نفسيهما من أجل بلوغ النهائي والتتويج بالذهبية.

من جهته، شدد المدرب المساعد أحمد بن محمود على أهمية الفوز بالمباراتين المتبقيتين من الدور الأول لضمان المنافسة على الميدالية الذهبية، مع ضرورة حسن التصرف في الرصيد البشري ومنح الفرصة لجميع اللاعبات استعدادا للمباراة النهائية.

ورشح بن محمود المنتخب الإيطالي ليكون المنافس المحتمل لتونس في النهائي، معتبرا أن تقارب مستوى المنتخبات المشاركة يجعل جميع الاحتمالات واردة، كما أشار إلى أن مواجهة الجزائر لن تكون سهلة باعتبارها دربي مغاربي يتسم عادة بالحماس والتشويق.

بدورها، اعتبرت سلمى بن حسين أن أصعب مباراة خاضها المنتخب التونسي حتى الآن كانت أمام إيطاليا، مرجحة تجدد المواجهة بين المنتخبين من أجل المراهنة على الميدالية الذهبية، ودعت إلى مواصلة العمل والتحلي بالصبر والعزيمة لتحقيق الهدف المنشود.
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