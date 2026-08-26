بطولة أمريكا المفتوحة للتنس - عزيز دوقاز على بعد خطوة واحدة من بلوغ الجدول الرئيسي

تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 520 عالميا إلى الدور التمهيدي الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى /غراند سلام/، إثر تغلبه على الفرنسي كيريان جاكي المصنف 107 عالميا بنتيجة 2-1 (6-4 و4-6 و6-4) في المباراة التي أقيمت مساء الاربعاء لحاسب الدور التمهيدي الثاني.وسيلاقي دوقاز في الدور التمهيدي الثالث المقرر يوم الخميس الايطالي أندريا غيريري المصنف 187 عالميا الذي أزاح من جهته النمساوي جوال جوزيف شفايزلر المصنف 171 عالميا بنتيجة 2-1 (3-6 و6-4 و6-1).وكان عزيز دوفاز أزاح في الدور التمهيدي الأول الأرجنتيني فيديريكو أوغوستين غوميز المصنف 169 عالميا بنتيجة 2-صفر (6-4 و6-2) يوم الاثنين.