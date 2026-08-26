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كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي سفير اليابان بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 21:06 قراءة: 0 د, 43 ث
      
التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الأربعاء، سفير اليابان بتونس "سايتو جون".


وحسب بلاغ للوزارة، مثّل اللقاء مناسبةً للتنويه بمتانة علاقات التعاون العريقة القائمة بين البلدين الصديقين لاسيما أنهما يحتفلان هذه السنة بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ولتأكيد الحرص المشترك لقيادتي البلدين على مزيد تطويرها والارتقاء بها الى أرفع المستويات، بما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين التونسي والياباني.


واستعرض الجانبان أهم المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكّدا على مواصلة متابعة مُخرجات الزيارة التي أدتها رئيسة الحكومة الى اليابان بمناسبة مشاركتها في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي التاسع حول التنمية الافريقية (TICAD 9) في شهر أوت 2025، والإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة والعمل على إثراء الإطار القانوني بين البلدين بما من شأنه أن يعزز التعاون التونسي الياباني ويحقق مزيدا من الاستثمارات بتونس.


وتمّ التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين على مستوى التعاون متعدد الأطراف.
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