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سليانة: تقدّم أشغال تهيئة عدد من المؤسسات التربوية بمعتمديتي الكريب وبوعرادة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 22:04 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تنفّذ المندوبية الجهوية للتربية بسليانة أشغال تهيئة بعدد من المؤسسات التربوية بكلّ من معتمديتي الكريب وبوعرادة، وتتقدّم هذه الأشغال بنسق حثيث، تزامنا مع اقتراب العودة المدرسية.


وأوضح المندوب الجهوي للتربية بسليانة، عبد الله الميغري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ أشغال مشروع تهيئة المدرسة الابتدائية بوعرادة تقدّمت بنسبة 90 بالمائة، حيث تم تسليم القاعات والجناح الإداري، في انتظار تأثيثها لقبول التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية 2026-2027.
وأضاف أنّ معهد فرحات حشاد ببوعرادة يشهد أشغال صيانة طفيفة تتعلّق بإزالة النوافذ الخشبية، وتركيب نوافد ألومونيوم، وصيانة الإدارة والمركبات الصحية، وقاعة الأساتذة باعتمادات تقدّر بـ 800 ألف دينار، بينما تقدّمت أشغال المدرسة الابتدائية حي الزياتين 2 مارس ببوعرادة بنسبة 70 بالمائة، وسيواصل تلاميذها دراستهم في جناح بمعهد بوعرادة، مع التأكيد على المقاول من أجل تجهيز الطابق السفلي في أقرب الآجال.

وأبرز أنّه تم قبول أشغال هدم وإعادة بناء مجموعة من القاعات، وتبليط الساحة بمدرسة شارع الحبيب بورقيبة بالكريب، فيما تتعلّق الأشغال المتبقية بتهيئة مدخل المؤسسة التربوية.
وأكّد المسؤول، في نفس السياق، أنّ المشاريع الجارية لن تعيق العودة المدرسية باعتبارها لا تتعلق بفضاءات التدريس.
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