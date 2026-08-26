مدنين: الهلال الأحمر التونسي يجنّد إمكانياته البشرية واللوجستية في فاجعة بن قردان

أفاد رئيس الفرع الجهوي للهلال الاحمر التونسي بمدنين، منير كسيكسي، بأن الهيئة الوطنية للمنظمة دعّمت إمكانيات الفرع بسيارة إسعاف ثانية للمساعدة في نقل جثامين ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية من أبناء قردان.وأضاف كسيكسي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة الوطنية سخّرت كل إمكانياتها، ووضعت على الذمة فريق خلية أزمة لمتابعة الوضعية والتدخل عند الحاجة، مؤكدا استعدادها لتقديم أي مساعدة للجهة في علاقة بهذه الحادثة سواء من خلال توفير المعدات أو تسخير المتطوعين.وأشار إلى أنّ الفرع الجهوي للهلال الاحمر التونسي تجنّد للقيام بدوره الانساني على إثر هذه الفاجعة من خلال المساعدة في نقل الجثث منذ يوم الاحد المنقضي، ووضع فريقين متنقلين وفريق آخر لتوزيع الماء والعصير في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، كما بقي طيلة خمسة أيام على ذمة خلية الازمة التي تشكلت منذ الحادثة تحت اشراف والي مدنين.