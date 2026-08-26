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نابل: حجز 25 ألف لتر من المياه المعدنية بنابل والحمامات وبني خلاد في إطار التصدّي للممارسات الاحتكارية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 20:18 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، اليوم الأربعاء، من حجز إجمالي 25 ألف لتر من المياه المعدنية عقب تدخلات رقابية مكثّفة بمعتمديات نابل، والحمامات، وبني خلاد.


وأوضحت المديرة الجهوية للتجارة بنابل، سهام المبروك، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه التدخلات، التي تمت بصفة مشتركة بين فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح الأمنية المختصة بمعتمديات نابل والحمامات وبني خلاد، تندرج في اطار مواصلة جهود التصدي للممارسات الاحتكارية والانحرافات السعرية في قطاع المياه المعدنية.
وبيّنت أنّه تم حجز هذه الكميات بمسالك تجارة توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل، وفي المقاهي والاكشاك، وذلك من أجل عدم احترام هوامش الربح القانونية، والامتناع عن البيع بين المهنيين، واعتماد أساليب تجارية ملتوية، ومسك منتوجات للتدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.

وأضافت ان فرق المراقبة الاقتصادية قد تعهدت بإتمام إجراءات تامين القيمة المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وتحرير محاضر بحث اقتصادية، وإعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك المنظمة، فضلا عن اتخاذ عقوبات إدارية ضد المخالفين.
م ت  

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