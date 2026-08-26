جلسة عمل لمتابعة استعدادات العودة المدرسية للأطفال مكفولي الدولة بمؤسسات الطفولة

تمحورت جلسة عمل عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة.واطلعت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد بمشاركة المندوبين الجهويين وبحضور إطارات الإدارات المركزية، على مدى تقدم المندوبيات في توزيع مستحقات العودة المدرسية وكشوفات تزويد الأطفال المكفولين بالمستلزمات، سواء بنظام الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر المراكز المندمجة ومركبات الطفولة للسنة التربوية 2026-2027.وعلى صعيد آخر، تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع والتدابير المقررة للنهوض بخدمات الإعاشة للأطفال والارتقاء بجودتها، تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتوفيرا للرعاية اللازمة لمستحقيها.وشددت الوزيرة، في سياق متصل، على ضرورة إيلاء العناية القصوى بحسن سير مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص، مكلفة الهياكل المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية والحرص على تحسين مؤشرات الجودة والسلامة، ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل بمحاضن ورياض الأطفال بمختلف جهات الجمهورية.