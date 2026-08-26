JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:04 Tunis

جلسة عمل لمتابعة استعدادات العودة المدرسية للأطفال مكفولي الدولة بمؤسسات الطفولة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8f1e23375bb3.39813051_npgqfokjilmhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 18:41 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمحورت جلسة عمل عقدت، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة.


واطلعت الوزيرة، خلال هذه الجلسة التي جرت عبر تقنية التواصل عن بعد بمشاركة المندوبين الجهويين وبحضور إطارات الإدارات المركزية، على مدى تقدم المندوبيات في توزيع مستحقات العودة المدرسية وكشوفات تزويد الأطفال المكفولين بالمستلزمات، سواء بنظام الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر المراكز المندمجة ومركبات الطفولة للسنة التربوية 2026-2027.


وعلى صعيد آخر، تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع والتدابير المقررة للنهوض بخدمات الإعاشة للأطفال والارتقاء بجودتها، تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتوفيرا للرعاية اللازمة لمستحقيها.


وشددت الوزيرة، في سياق متصل، على ضرورة إيلاء العناية القصوى بحسن سير مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص، مكلفة الهياكل المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية والحرص على تحسين مؤشرات الجودة والسلامة، ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل بمحاضن ورياض الأطفال بمختلف جهات الجمهورية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335092

babnet

كل الأخبار...

19:04 - بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي حصة الأربعاء على ارتفاع طفيف
18:42 - طقس مغيم جزئيا بالشمال مع خلايا رعدية محلية وأمطار متفرقة ليل الاربعاء
18:41 - جلسة عمل لمتابعة استعدادات العودة المدرسية للأطفال مكفولي الدولة بمؤسسات الطفولة
18:20 - مدنين: الهلال الأحمر التونسي يجنّد إمكانياته البشرية واللوجستية في فاجعة بن قردان
18:13 - بن قردان تشيّع 8 من شبابها ضحايا حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير
18:08 - وزير الداخلية يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
18:04 - جميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين مصنفة ضمن درجة انذار كبيرة الاربعاء والخميس
17:55 - أمين عام اتحاد الشغل يتباحث مع عميد المحامين حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية
17:44 - معين الشعباني مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم: هدفنا اعادة البريق وهيبة المنتخب التونسي قاريا وتحسين ترتيبه عالميا
17:20 - تأجيل سهرات الليلة لمهرجان مدنين الثقافي الدولي والمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 أوت 2026 | 13 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:03
12:28
05:45
04:13
الرطــوبة:
% 17
Babnet
Babnet47°
38° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
47°-28
45°-31
45°-32
39°-28
43°-31
  • Avoirs en devises 25102,8
  • (26/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,38725 DT
  • (26/08)
  • 1 $ = 2,90659 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/08)     2026,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/08)   30080 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio