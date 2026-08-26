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جميع ولايات الجمهورية باستثناء القصرين مصنفة ضمن درجة انذار كبيرة الاربعاء والخميس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 18:04 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وضع المعهد الوطني للرصد الجوي جميع ولايات الجمهورية،باستثناء ولاية القصرين(وسط غرب)، في درجة انذار كبيرة، وذلك خلال يومي الاربعاء 26 اوت والخميس 27 اوت.


ويتميز الوضع الجوي في هذه الحالة،بطقس حار مع ظهور الشهيلي و خلايا رعدية محلية بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار، وفق ما أظهرته خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد اليوم الاربعاء .


ويكون الخطر أكبر بالنسبة للأطفال وللأشخاص المسنين والحاملين لأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية وكذلك مستعملي الأدوية بصفة مستمرة والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.


اما بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق فلابد من الحذر من جفاف الجسم ومن وضربة الشمس.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في ارتفاع حرارة الجسم فوق 40 درجة، مع احمرار وجفاف البشرة والام في الراس وغثيان وعطش شديد والغياب عن الوعي.

ونصح المعهد،في هذا الصدد، بشرب الماء عدة مرات كامل اليوم حتى دون الشعور بالعطش وترطيب الجسم بصفة مستمرة وتجنب الخروج غير الضروري في اوقات الذروة الحرارية ( بين الساعة 12 ظهرا و الساعة 16 بعد الزوال).

وعند الخروج، طالب المعهد باستعمال واقى للرأس من أشعة الشمس واللجوء إلى الأماكن المكيفة من ساعتين إلى ثلاث ساعات باليوم إن أمكن مع التقليص من الأنشطة الرياضية خاصة منها الشاقة.

وفي حالة وجود اضطرابات صحية دعا المعهد الوطني للرصد الجوي الى الإتصال بالطبيب او طلب المساعدة عبر الاتصال بالسلط المعنية بالنجدة على الرقم 198.
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