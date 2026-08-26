أمين عام اتحاد الشغل يتباحث مع عميد المحامين حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية

التقى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الأربعاء، بعميد المحامين، بوبكر بالثابت، حيث بحثا الوضع العام في البلاد، ولا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وأفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له، بأن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات، من بينها ارتفاع الأسعار والنقص في بعض المواد الأساسية، إلى جانب وضع الحريات العامة والفردية واستقلال القضاء.وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، حرص المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا المطروحة، بما يخدم مصلحة البلاد.