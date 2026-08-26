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تأجيل سهرات الليلة لمهرجان مدنين الثقافي الدولي والمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 17:20 قراءة: 1 د, 22 ث
      
قرّرت جمعية مهرجان مدنين الثقافي الدولي تأجيل عرض مسرحية "بسي" لجعفر القاسمي المبرمجة لهذه الليلة ضمن فعاليات الدورة 46 للمهرجان الى يوم 1 سبتمبر، وذلك لتزامنها مع يوم تشييع أبناء بن قردان ضحايا فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير وما خلفته مراسم الدفن من حزن، وفق بلاغ صادر عن الجمعيّة.


وتعاطفا وتضامنا مع عائلات ضحايا الفاجعة، قرّرت الجمعيّة إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض، وتأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود ولديها معهم التزامات قانونية وأخلاقية، وفق ما أكّده مدير الدورة مروان عثامنة لصحفية "وات".
وأوضح أن الدورة اقتصرت على الابقاء على عروض حضرة "مدنين جيتك زاير" يوم 30 أوت الجاري، وعرض الفنان اللبناني روني فتوش يوم 31 أوت الجاري، وصابر الرباعي يوم 2 سبتمبر المقبل، وقبلها عرض "بسي" لجعفر القاسمي يوم 1 سبتمبر المقبل.

وجدّد مدير الدورة الترحم على أرواح الضحايا ومواساته لعائلاتهم، متوجها بالشكر للفنانين ضيوف مهرجان مدنين الثقافي الدولي على تفهمّهم وقبولهم تـأخير سهراتهم استجابة لجمعية المهرجان.
بدورها، أعلنت جمعية المهرجان الثقافي بسيدي مخلوف، بالاتفاق مع الفنان رؤوف ماهر، تأجيل عرض هذا الفنان المبرمج لليوم 26 أوت الى يوم 31 اوت الجاري، وذلك على إثر المصاب الجلل الذي ألمّ بعائلات بن قردان، وتزامنا مع تشييع ودفن الضحايا، وفق ما جاء في بلاغ اصدرته اليوم.

وأوضح البلاغ أن هذا التأجيل يأتي احتراما لحرمة الموت، وتقديرا لمشاعر عائلات الضحايا وأهالي بن قردان، ومن منطلق المسؤولية الانسانية والاجتماعية، وتعبيرا عن تضامن الجمعية والفنان رؤوف ماهر مع العائلات في بن قردان، وفق نصّ البلاغ.
يشار إلى أنّه كان مبرمجا انطلاق الدورة 37 للمهرجان الثقافي بسيدي مخلوف تحت شعار "سنكون يوما ما نريد" وتتضمّن في برنامجها عرضا للزهو الجربي، وعرض الربوخ لحاتم اللجمي وعرض "مسيو بروبر" لوليد الزين.
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