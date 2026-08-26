وزير الداخلية يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

التقى وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمّد بن علي كومان، وكان اللقاء فرصة للتشاور حول جملة من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.وتمّ خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأمانة العامة للمجلس من أجل إنجاح الفعاليات التي يتمّ تنظيمها في نطاقها، وفق بلاغ للوزارة.