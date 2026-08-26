بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" ينهي حصة الأربعاء على ارتفاع طفيف

أنهى مؤشر "توننداكس" معاملات الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0,08 بالمائة ليبلغ مستوى 19531,53 نقطة، وسط حجم تداول محدود ناهز 6,2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "تونس للأوراق المالية".واستفادت المبادلات بالخصوص من تنفيذ صفقة كبرى على سهم بنك الأمان بقيمة جملية بلغت 1,05 مليون دينار. وتصدر بنك الأمان قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الحصة، إذ سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة ليقفل عند 90,690 دينارا مستقطبا مبادلات بقيمة 1,4 مليون دينار.وفي قائمة أفضل الأداءات، سجل سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة ليبلغ 20,000 دينارا، وذلك في ظل مداولات محدودة بقيمة 183 ألف دينار.كما حقق سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية أداء إيجابيا، مسجلا زيادة بنسبة 2,2 بالمائة ليقفل عند 4,600 دينارات وسط مبادلات بلغت 42 ألف دينار.وفي المقابل، تكبد سهم "أسد" الناشطة في قطاع بطاريات السيارات أكبر خسائر الحصة، متراجعا بنسبة 4,3 بالمائة إلى 2,690 دينارا مع تداولات في حدود 131 ألف دينار.كما أنهى سهم البنك العربي لتونس على منحى سلبي متراجعا بنسبة 1,7 بالمائة إلى 3,540 دينارات، فيما بلغت قيمة المبادلات المنجزة على السهم نحو 80 ألف دينار.