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La Chambre Nationale des Fabricants de Boissons explique les raisons des perturbations de l’approvisionnement en eaux minérales

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 14:48 Lecture 2 min, 33 sec
      
La Chambre Nationale Syndicale des Fabricants de Boissons Non Alcoolisées a indiqué que les perturbations actuelles dans l’approvisionnement du marché en eaux minérales conditionnées sont principalement dues à une hausse exceptionnelle de la demande, qui a atteint près de 30 % par rapport aux niveaux habituels, sous l’effet des vagues de chaleur intenses enregistrées dans le pays.


Dans un communiqué explicatif publié le 26 août 2026, la Chambre a précisé que cette situation a coïncidé avec des coupures répétées d’électricité dans plusieurs régions, entraînant l’arrêt de certaines unités de production d’eau minérale pendant des périodes variables et affectant, par conséquent, le rythme de production et d’approvisionnement.


Elle a souligné que ces facteurs ont conduit à l’épuisement du stock stratégique constitué durant l’hiver afin de couvrir l’écart entre la capacité de production nationale et les niveaux élevés de consommation durant la saison estivale.


La Chambre a également affirmé que les informations relayées sur certaines pages et sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle rétention des eaux minérales sur le marché ou la constitution de stocks à des fins de spéculation sont dénuées de tout fondement. Elle a insisté sur le fait que les entreprises affiliées à la Chambre œuvrent à assurer la continuité de l’approvisionnement et à répondre, dans la mesure du possible, aux besoins des consommateurs dans les différentes régions.

Elle a par ailleurs expliqué que le stockage d’eau minérale à des fins spéculatives ne serait pas économiquement pertinent, les difficultés actuelles étant conjoncturelles et principalement liées au pic de consommation estivale. Avec la baisse attendue des températures au cours de la prochaine période et la diminution progressive de la demande, les quantités disponibles devraient revenir à des niveaux dépassant les besoins du marché.

Coordination entre les différents intervenants

La Chambre a indiqué que le suivi de la situation de l’approvisionnement est assuré de manière continue, à travers des réunions périodiques réunissant la Chambre Nationale Syndicale des Fabricants de Boissons Non Alcoolisées, le ministère du Commerce et du Développement des Exportations ainsi que l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie, en plus d’une coordination avec les différents intervenants concernés.

Dans ce cadre, un mécanisme de coordination étroit et continu a été mis en place afin de suivre les niveaux de production et les quantités disponibles et d’orienter les opérations de distribution en fonction des besoins des différentes régions, contribuant ainsi à assurer un meilleur équilibre possible entre les quantités disponibles.

La Chambre dit également comprendre les préoccupations des citoyens face aux difficultés conjoncturelles que connaît le marché. Elle affirme que la capacité de production nationale fonctionne actuellement au maximum de ses possibilités afin de répondre à la demande, et que l’ensemble des intervenants travaillent en coordination avec les autorités compétentes pour rétablir le rythme normal de l’approvisionnement dans les meilleurs délais.

Enfin, la Chambre appelle à s’informer auprès des sources officielles et à éviter de relayer des informations imprécises susceptibles d’alimenter les inquiétudes des consommateurs et de les inciter à acheter des quantités supérieures à leurs besoins réels, ce qui pourrait accentuer la pression conjoncturelle sur le marché.
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