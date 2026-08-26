تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم تحت 20 عامًا: المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة نظيره الجزائري يوم 24 سبتمبر

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يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل منمشواره بالدورة الترشيحية لمنطقة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأممبملاقاة نظيره الجزائري يومالقادم، وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي جرت اليوم الأربعاء.ولحساب الجولة الثانية من منافسات هذه الدورة الترشيحية، التي ستحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية منالقادمين، يواجه المنتخب التونسي نظيره المغربي يوم، في حين يلاقي في الجولة الثالثة المقررة يومالمنتخب المصري.وتختتم العناصر الوطنية سلسلة لقاءاتها بالتباري مع المنتخب الليبي يوموتشارك خمسة منتخبات في هذه الدورة، هي، بنظام بطولة مصغرة من خمس جولات، على أن يتأهل في أعقابها صاحبا المركزينإلى النهائيات القارية المقرر إقامتها بغانا سنةملعب قناة السويسالجزائر - تونسمصر - ليبياالمغرب معفاةملعب قناة السويسليبيا - الجزائرتونس - المغربمصر معفاةملعب قناة السويسمصر - تونسالمغرب - الجزائرليبيا معفاةملعب قناة السويستونس - ليبيامصر - المغربالجزائر معفاةملعب قناة السويسالجزائر - مصرملعب الإسماعيليةليبيا - المغربتونس معفاة