تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم تحت 20 عامًا: المنتخب التونسي يستهل مشواره بملاقاة نظيره الجزائري يوم 24 سبتمبر
يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عامًا مشواره بالدورة الترشيحية لمنطقة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027 بملاقاة نظيره الجزائري يوم 24 سبتمبر القادم، وفق ما أسفرت عنه عملية القرعة التي جرت اليوم الأربعاء.
ولحساب الجولة الثانية من منافسات هذه الدورة الترشيحية، التي ستحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادمين، يواجه المنتخب التونسي نظيره المغربي يوم 27 سبتمبر، في حين يلاقي في الجولة الثالثة المقررة يوم 30 سبتمبر المنتخب المصري.
وتختتم العناصر الوطنية سلسلة لقاءاتها بالتباري مع المنتخب الليبي يوم 3 أكتوبر.
وتشارك خمسة منتخبات في هذه الدورة، هي مصر المستضيفة وتونس والجزائر وليبيا والمغرب، بنظام بطولة مصغرة من خمس جولات، على أن يتأهل في أعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية المقرر إقامتها بغانا سنة 2027.
البرنامجالجولة الأولى – 24 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
الجزائر - تونس
مصر - ليبيا
المغرب معفاة
الجولة الثانية – 27 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
ليبيا - الجزائر
تونس - المغرب
مصر معفاة
الجولة الثالثة – 30 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
مصر - تونس
المغرب - الجزائر
ليبيا معفاة
الجولة الرابعة – 3 أكتوبر 2026
ملعب قناة السويس
تونس - ليبيا
مصر - المغرب
الجزائر معفاة
الجولة الخامسة – 6 أكتوبر 2026
ملعب قناة السويس
الجزائر - مصر
ملعب الإسماعيلية
ليبيا - المغرب
تونس معفاة
ولحساب الجولة الثانية من منافسات هذه الدورة الترشيحية، التي ستحتضنها مدينة الإسماعيلية المصرية من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر القادمين، يواجه المنتخب التونسي نظيره المغربي يوم 27 سبتمبر، في حين يلاقي في الجولة الثالثة المقررة يوم 30 سبتمبر المنتخب المصري.
وتختتم العناصر الوطنية سلسلة لقاءاتها بالتباري مع المنتخب الليبي يوم 3 أكتوبر.
وتشارك خمسة منتخبات في هذه الدورة، هي مصر المستضيفة وتونس والجزائر وليبيا والمغرب، بنظام بطولة مصغرة من خمس جولات، على أن يتأهل في أعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية المقرر إقامتها بغانا سنة 2027.
البرنامجالجولة الأولى – 24 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
الجزائر - تونس
مصر - ليبيا
المغرب معفاة
الجولة الثانية – 27 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
ليبيا - الجزائر
تونس - المغرب
مصر معفاة
الجولة الثالثة – 30 سبتمبر 2026
ملعب قناة السويس
مصر - تونس
المغرب - الجزائر
ليبيا معفاة
الجولة الرابعة – 3 أكتوبر 2026
ملعب قناة السويس
تونس - ليبيا
مصر - المغرب
الجزائر معفاة
الجولة الخامسة – 6 أكتوبر 2026
ملعب قناة السويس
الجزائر - مصر
ملعب الإسماعيلية
ليبيا - المغرب
تونس معفاة
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