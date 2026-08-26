حلق الوادي: غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان من 25 إلى 27 أوت بمناسبة مهرجان عيد الحوت

أعلنت بلدية حلق الوادي، الثلاثاء،عن غلق شارع فرانكلين روزفلت أمام حركة الجولان ووقوف كافة أنواع السيارات والعربات، من 25 إلى 27 أوت 2026، وذلك يوميا من الساعة الخامسة مساء إلى منتصف الليل، بمناسبة تنظيم مهرجان عيد الحوت.ويأتي قرار الغلق، في إطار الإستعداد لإستقبال الأعداد المنتظرة من المواطنين والزوار، وضمان سلامتهم وتيسير تنقلهم خلال أيام المهرجان.ودعت بلدية حلق الوادي في بلاغ لها، كافة مستعملي الطريق إلى الإلتزام بعلامات التوجيه المرورية وإستعمال الطرقات والمحاور المجاورة تفاديا للإكتظاظ.وتنتظم فعاليات مهرجان عيد الحوت الذي سيكون في شكل كرنفال يجوب مدينة حلق الوادي، تحت إشراف ولاية تونس، وبمشاركة المعتمدية وبلدية حلق الوادي وجمعية مهرجان نسمات المتوسط والمجلس المحلي بالمنطقة، ضمن برنامج يجمع بين الفن والبحر والتراث والتسامح بين الأديان وتنشيط المدينة.ويشمل برنامج المهرجان، إلى جانب العروض الفنية، فضاء لبيع الأسماك من المنتج إلى المستهلك بساحة البراتل على إمتداد أيام التظاهرة، فضلا عن مبادرة خاصة بالمطاعم والمحلات تتمثل في توفير طبق سمك كامل بسعر موحد قدره 14 دينارا.وتسعى التظاهرة التي تجمع الأهالي والزوار في شوارع المدينة، إلى تنشيط مدينة حلق الوادي وإبراز خصوصيتها البحرية وتراثها، وتحويل أيام المهرجان إلى موعد إحتفالي يجمع الأهالي والزوار حول البحر والفن والموروث الثقافي للمدينة.