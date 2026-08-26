ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب الترشح للمنح والقروض الجامعية للسنة الجامعية 2026-2027

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب الترشح للحصول على المنحة الجامعية، ومنحة الإدماج، والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026 /2027، لفائدة الطلبة الراجعين إليه بالنظر.وأوضح الديوان، في بلاغ له اليوم، أن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: https://www.ooun.rnu.tn، وفق روزنامة تختلف حسب فئات الطلبة.وبالنسبة إلى الطلبة الجدد، ينطلق الترشح يوم 7 سبتمبر 2026 ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027.أما طلبات تجديد المنحة أو القرض، والطلبة القدامى غير الممنوحين، وطلبة الماجستير، فينطلق الترشح يوم 10 سبتمبر 2026 ويغلق يوم 31 ديسمبر 2026، فيما حدد يوم 15 جانفي 2027 كآخر أجل لإرسال الملفات.وتنطلق عملية الترشح، بالنسبة إلى الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج، يوم 10 سبتمبر 2026، وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر 2026، على أن يكون اخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الديبلوماسية يوم 15 جانفي 2027.وفي ما يتعلق بطلبة الدكتوراه، فقد حدد الديوان فترة الترشح من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، فيما يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 31 ماي 2027.وشدد ديوان الخدمات الجامعية للشمال على أن إرسال الملفات يتم وجوبا عن طريق البريد مضمون الوصول، داعيا الطلبة المعنيين إلى احترام الآجال المحددة لكل فئة والتثبت من استكمال ملفاتهم قبل إرسالها.