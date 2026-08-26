وزير الشؤون الخارجية يشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمّد على النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد يوم 27 أوت 2026 بمقر الأمانة العامة بجدة.وسيمثل الاجتماع ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحّد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية وخاصة مواصلة سلطات الاحتلال سياساتها القمعية في القدس الشريف. كما سيتم خلال هذا الاجتماع التداول في انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي.وسيُجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية والاسلامية بشأن علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، فضلا عن المسائل الإسلامية المطروحة وسُبل تعزيز الصرح الإسلامي لمواجهة التحديات الماثلة.