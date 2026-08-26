الالعاب المتوسطية - ملاكمة نسائية - ملكة بن مبروك تتحصل على ميدالية برونزية في وزن -75 كغ
تحصلت الملاكمة التونسية ملكة بن مبروك على ميدالية برونزية في منافسات وزن -75 كغ ضمن الالعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارانتو الايطالية وذلك عقب هزيمتها اليوم الاربعاء امام المصرية نبيلة علاء الدين 2-3 في الدور نصف النهائي.
وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 13 ميدالية (2 ذهبية و2فضية و9 برونزية).
وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 13 ميدالية (2 ذهبية و2فضية و9 برونزية).
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