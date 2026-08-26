الالعاب المتوسطية - ملاكمة نسائية - ملكة بن مبروك تتحصل على ميدالية برونزية في وزن -75 كغ

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تحصلت الملاكمة التونسية ملكة بن مبروك على ميدالية برونزية في منافسات وزن -75 كغ ضمن الالعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارانتو الايطالية وذلك عقب هزيمتها اليوم الاربعاء امام المصرية نبيلة علاء الدين 2-3 في الدور نصف النهائي.

وبهذه الميدالية الجديدة ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية الى 13 ميدالية (2 ذهبية و2فضية و9 برونزية).