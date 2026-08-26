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وزارة التعليم العالي تعلن القائمة الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 14:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، على موقعها الالكتروني القائمة الأولية للطلبة التونسيين المرشحين للدراسة بالجامعات الجزائرية والجامعات المغربية، في إطار برنامجي التبادل الطلابي بين تونس وكل من المغرب والجزائر، بعنوان السنة الجامعية 2026 / 2027.


ودعت الوزارة، في بلاغ لها، الطلبة المقبولين إلى حضور الاجتماع الإخباري المقرر تنظيمه بمدينة العلوم بتونس يوم الجمعة 28 أوت 2026، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشيرة إلى أن نشر النتائج الأولية للطلبة المقبولين للدراسة بالجامعات الجزائرية والمغربية يمثل استدعاء رسميا لهم.


ويتعيّن على كل مترشح مقبول الحضور إلى الاجتماع مصحوبا بنسختين ورقية ورقمية من شهادة البكالوريا وبطاقة الأعداد وجواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، وفق ما أفادت به الوزارة...
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