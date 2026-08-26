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فتح باب التسجيل للتكوين في اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية من 1 إلى 30 سبتمبر 2026 (المركز الوطني لفنون الخط)

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 16:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أعلن المركز الوطني لفنون الخط عن فتح باب التسجيل لأول مرة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، للمشاركة في تكوين اختصاص فنون الخطّ العربي والزخرفة الإسلامية، وذلك ابتداء من يوم 1 سبتمبر 2026 إلى غاية 30 سبتمبر 2026، بمقر المركز.


ويأتي هذا التكوين، وفق ما جاء في بلاغ إعلان للمركز التابع للمعهد الوطني للتراث، في إطار الحرص على المحافظة على فنون الخطّ العربي والزخرفة الإسلامية وصون هذا الموروث الثّقافي والفنّي الأصيل وتشجيع الرّاغبين في اكتساب المعارف والمهارات التقنية اللازمة للمارسته وتطويره.


وتُجرى عمليات التسجيل من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال وقُدرت طاقة الاستيعاب بـ80 متكونا مع ضبط قائمة الانتظار في حدود 20 مترشحا.


وتنطلق الدروس يوم 1 أكتوبر 2026 ويكون التكوين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال. علما وأن التسجيل والتكوين مجانيان وتمتد مدة التكوين على ثلاث سنوات.

وأكد المركز، أن هذا التكوين مفتوح للجميع ويُعتبر فرصة متميزة لاكتشاف جماليات الخط العربي والزخرفة الإسلامية وتعميق المعارف والمهارات المرتبطة بهما والمساهمة في صون هذا الموروث الثقافي الوطني وتثمينه وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة.
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