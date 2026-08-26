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الجامعة العامة للنفط تنفي وجود أي إضراب في قطاع نقل المحروقات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 12:45 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سليم السحيمي، اليوم الأربعاء، وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات هذه الأيام، مؤكدا أن ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجئية أو عشوائية لا أساس له من الصحة.


وأوضح السحيمي في تصريح ل/وات/ أن جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، مشددا على أنه لا يوجد حاليا أي إضراب فجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات.


وذكر بأن أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور برقية التنبيه بإضراب.
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من جهة أخرى، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية اليوم الأربعاء، بمقرها، اجتماعا مع نقابات شركات نقل المحروقات، التي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص، لبحث وضع القطاع ومشاغل العاملين فيه.

في المقابل، أكد السحيمي عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة الإشراف، مشيرا إلى أن وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية لم تتصلا بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكالات القائمة وإيجاد حلول لها.

وتتعلق أبرز مطالب عمال نقل المحروقات بتطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018، وخاصة تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يذكر أن سائقي شاحنات نقل المحروقات نفذوا الخميس الماضي، إضرابا فجئيا عن العمل، مما أدى إلى تعطل تزويد عدد من محطات الوقود، قبل رفع الإضراب في مساء اليوم ذاته واستئناف النشاط.

خميس
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