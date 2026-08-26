تارانتو 2026: المنتخب التونسي لكرة القدم يتأهل إلى الدور نصف النهائي

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تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عامًا إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجةفي المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026).وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطةفي الدقيقةوالتركيفي الدقيقة(ضد مرماه)، فيما أحرز هدف المنتخب التركيفي الدقيقةولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره المقدونيليصعد بدوره إلى المربع الذهبي بحلوله في المركز الثاني برصيدمستفيدًا من أفضليته على المنتخب التركي.أما منتخب مقدونيا الشمالية فقد أنهى الدور الأول في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.وسيواجه أبناء المدربفي نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية، في حين يلاقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية، وذلك يوموكان المنتخب التونسي استهل مشواره خلال هذه الألعاب بتعادل سلبي مع منتخب مقدونيا الشمالية يوم السبت الماضي، قبل أن يتفوق على نظيره المغربي بنتيجةأول أمس الاثنين.الأربعاء 26 أوت 2026تونس - تركياالمغرب - مقدونيا الشماليةالسبت 22 أوت 2026تونس - مقدونيا الشماليةالمغرب - تركياالاثنين 24 أوت 2026تونس - المغربمقدونيا الشمالية - تركيا— 7 نقاط — 3 مباريات— 4 نقاط — 3 مباريات— 4 نقاط — 3 مباريات— نقطة واحدة — 3 مباريات