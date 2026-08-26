JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:45 Tunis

تارانتو 2026: المنتخب التونسي لكرة القدم يتأهل إلى الدور نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8ed1c2b7bea4.09575742_hqpfkiejgnmol.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 12:43 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عامًا إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026).


وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطة محمد ريان عنان في الدقيقة 36 والتركي طه أمر أنس في الدقيقة 55 (ضد مرماه)، فيما أحرز هدف المنتخب التركي أوزدر أوزكان في الدقيقة 64.


ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره المقدوني 5-1 ليصعد بدوره إلى المربع الذهبي بحلوله في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مستفيدًا من أفضليته على المنتخب التركي.


أما منتخب مقدونيا الشمالية فقد أنهى الدور الأول في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وسيواجه أبناء المدرب أنيس بوجلبان في نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية، في حين يلاقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية، وذلك يوم 28 أوت الجاري.

وكان المنتخب التونسي استهل مشواره خلال هذه الألعاب بتعادل سلبي مع منتخب مقدونيا الشمالية يوم السبت الماضي، قبل أن يتفوق على نظيره المغربي بنتيجة 1-صفر أول أمس الاثنين.

النتائج

الجولة الثالثة
الأربعاء 26 أوت 2026
تونس - تركيا 2-1
المغرب - مقدونيا الشمالية 5-1

الجولة الأولى
السبت 22 أوت 2026
تونس - مقدونيا الشمالية صفر-صفر
المغرب - تركيا 2-2

الجولة الثانية
الاثنين 24 أوت 2026
تونس - المغرب 1-صفر
مقدونيا الشمالية - تركيا صفر-3

الترتيب

تونس — 7 نقاط — 3 مباريات
المغرب — 4 نقاط — 3 مباريات
تركيا — 4 نقاط — 3 مباريات
مقدونيا الشمالية — نقطة واحدة — 3 مباريات
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335070

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 أوت 2026 | 13 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:30
18:58
16:03
12:28
05:45
04:13
الرطــوبة:
% 11
Babnet
Babnet46°
45° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
46°-28
45°-31
44°-31
41°-28
40°-30
  • Avoirs en devises 25154,8
  • (24/08)
  • Jours d'importation 98
  • 1 € = 3,39282 DT
  • (24/08)
  • 1 $ = 2,90336 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/08)     2026,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/08)   30080 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio