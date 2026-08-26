تارانتو 2026: المنتخب التونسي لكرة القدم يتأهل إلى الدور نصف النهائي
تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عامًا إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه على المنتخب التركي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط (تارانتو 2026).
وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطة محمد ريان عنان في الدقيقة 36 والتركي طه أمر أنس في الدقيقة 55 (ضد مرماه)، فيما أحرز هدف المنتخب التركي أوزدر أوزكان في الدقيقة 64.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره المقدوني 5-1 ليصعد بدوره إلى المربع الذهبي بحلوله في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مستفيدًا من أفضليته على المنتخب التركي.
أما منتخب مقدونيا الشمالية فقد أنهى الدور الأول في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
وسيواجه أبناء المدرب أنيس بوجلبان في نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية، في حين يلاقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية، وذلك يوم 28 أوت الجاري.
وكان المنتخب التونسي استهل مشواره خلال هذه الألعاب بتعادل سلبي مع منتخب مقدونيا الشمالية يوم السبت الماضي، قبل أن يتفوق على نظيره المغربي بنتيجة 1-صفر أول أمس الاثنين.
النتائجالجولة الثالثة
الأربعاء 26 أوت 2026
تونس - تركيا 2-1
المغرب - مقدونيا الشمالية 5-1
الجولة الأولى
السبت 22 أوت 2026
تونس - مقدونيا الشمالية صفر-صفر
المغرب - تركيا 2-2
الجولة الثانية
الاثنين 24 أوت 2026
تونس - المغرب 1-صفر
مقدونيا الشمالية - تركيا صفر-3
الترتيبتونس — 7 نقاط — 3 مباريات
المغرب — 4 نقاط — 3 مباريات
تركيا — 4 نقاط — 3 مباريات
مقدونيا الشمالية — نقطة واحدة — 3 مباريات
وجاء هدفا المنتخب التونسي بواسطة محمد ريان عنان في الدقيقة 36 والتركي طه أمر أنس في الدقيقة 55 (ضد مرماه)، فيما أحرز هدف المنتخب التركي أوزدر أوزكان في الدقيقة 64.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب المغربي على نظيره المقدوني 5-1 ليصعد بدوره إلى المربع الذهبي بحلوله في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مستفيدًا من أفضليته على المنتخب التركي.
أما منتخب مقدونيا الشمالية فقد أنهى الدور الأول في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
وسيواجه أبناء المدرب أنيس بوجلبان في نصف النهائي ثاني المجموعة الثانية، في حين يلاقي المنتخب المغربي متصدر المجموعة الثانية، وذلك يوم 28 أوت الجاري.
وكان المنتخب التونسي استهل مشواره خلال هذه الألعاب بتعادل سلبي مع منتخب مقدونيا الشمالية يوم السبت الماضي، قبل أن يتفوق على نظيره المغربي بنتيجة 1-صفر أول أمس الاثنين.
النتائجالجولة الثالثة
الأربعاء 26 أوت 2026
تونس - تركيا 2-1
المغرب - مقدونيا الشمالية 5-1
الجولة الأولى
السبت 22 أوت 2026
تونس - مقدونيا الشمالية صفر-صفر
المغرب - تركيا 2-2
الجولة الثانية
الاثنين 24 أوت 2026
تونس - المغرب 1-صفر
مقدونيا الشمالية - تركيا صفر-3
الترتيبتونس — 7 نقاط — 3 مباريات
المغرب — 4 نقاط — 3 مباريات
تركيا — 4 نقاط — 3 مباريات
مقدونيا الشمالية — نقطة واحدة — 3 مباريات
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