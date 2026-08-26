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الحرارة في ارتفاع يومي الاربعاء والخميس مع تراجع نسبي يوم الجمعة القادم

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 12:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تكون الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة، خلال هذا اليوم الاربعاء 26 ويوم غد الخميس 27 أوت 2026 ، باغلب الجهات حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيلي.
وينتظر ان تسجل الحرارة تراجعا نسبيا يومي الجمعة 28 والسبت 29 أوت 2026 بالشمال والمناطق الساحلية، وفق ما اكده المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اصدرها الاربعاء.

 
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