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بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات الى جمهورية غينيا من 6 الى 11 اكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 14:09 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ينظم المجلس التونسي الإفريقي للأعمال (TABC) بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى العاصمة كوناكري، من 6 إلى 11 أكتوبر 2026


وتندرج هذه البعثة التونسية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة بين تونس وجمهورية غينيا وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والنتعاملين الاقتصاديين


كما تهدف إلى دعم الشراكات والاستثمارات وتعزيز فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين ونظرائهم الغينيين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات والتكنولوجيات واللوجستيك والتنمية الترابية.


ويتضمن البرنامج تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين المؤسسات التونسية والجهات العمومية والخاصة الغينية والتعرف على فرص الاستثمار والأعمال الى جانب والاطلاع على عدد من المشاريع والفرص الاقتصادية
والمشاركة في منتدى FOCIA.

كما تكتسي هذه البعثة أهمية خاصة في ضوء الديناميكية التنموية التي تشهدها غينيا، لاسيما المشاريع والفرص المرتبطة بمبادرة Simandou 2040، بما قد يتيح للمؤسسات التونسية فرصا جديدة للمساهمة في مشاريع مهيكلة وتعزيز حضورها في السوق الغينية وغرب إفريقيا

يشار، الى أن مبادرة Simandou 2040 هي البرنامج الوطني الاستراتيجي للتحول الاقتصادي في جمهورية غينيا أُطلق برؤية تهدف إلى تحويل العوائد الضخمة من منجم الحديد في سيمانادو وموارد البلاد الطبيعية
إلى تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر بحلول عام 2040
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