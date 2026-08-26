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منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر للشمس بين 11 صباحا والرابعة مساء

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Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Août 2026 - 11:07 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعت منظمة الصحة العالمية بتونس إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحا إلى الرابعة مساء، في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق.


وحثت المنظمة، وفق بلاغ نشرته اليوم الأربعاء، على الاحتماء من أشعة الشمس في الأماكن المظللة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء، والوقاية من آثار الحرارة المرتفعة.


ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل درجات حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد خلال هذه الفترة.


وكانت وزارة الصحة أوصت في بلاغ سابق، بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة، مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية.

ودعت إلى الوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس، مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أن استعماله لا يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس.
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