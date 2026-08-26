تقدم ساقية الداير يعزز صفوفه بالمهاجم ناصف العطوي

أعلن نادي تقدم ساقية الدائر الوافد حديثا على الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تعاقده مع اللاعب ناصف العطوي في صفقة انتقال حر قادما من نادي الوطن الليبي.وسبق لناصف العطوي (27 عاما) الذي بإمكانه اللعب كقلب هجوم أو لاعب رواق أن تقمص خلال مسيرته الرياضية ألوان الملعب التونسي والترجي الجرجيسي والملعب القابسي ومستقبل سليمان والترجي الرياضي.وكان نادي تقدم ساقية الداير استهل مشواره في أول موسم بتاريخه ببطولة الرابطة المحترفة الأولى بالفوز على ضيفه نادي حمام الانف 2-صفر.ويحل الفريق لحساب الجولة الثانية نهاية الأسبوع الحالي ضيفا على مستقبل المرسى.